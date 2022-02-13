وزارة الداخلية تواصل تنظيم زيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل

إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان واستمراراً في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها؛ بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني، وفي ضوء مواصلة تنظيم الزيارات بمختلف مراكز الإصلاح والتأهيل.

فقد استقبل مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون بقطاع الحماية المجتمعية وفداً ضم عدد من أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والأمانة الفنية بوزارة العدل، حيث تفقدوا خلال الزيارة مبنى القيادة المركزية، والمركز الطبي والعيادات الخارجية، كما تم المرور على عدد من مرافق المركز أبرزها «المخبز – المطبخ - مبنى التعليم والتأهيل - المكتبة – أماكن الشعائر الدينية – الملاعب الرياضية والصوب الزراعية- الإنتاج الداجني والحيواني»، وكذا المرور على أماكن الإعاشة والإطلاع على كل الإمكانيات المتوفرة للنزلاء التي توفر الإحتياجات اليومية، كما تفقد الزائرين مبنى المحكمة الجديدة.

الالتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية

يأتي ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الالتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية في التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كل أوجه الرعاية «المعيشية، الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية» خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه في المجتمع بصورة إيجابية.