«البحوث الإسلامية»: الطلاق التعسفي «حرام».. والهدف منه إيذاء الزوجة

حذرت الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات من الطلاق التعسفي، واصفه إياه بـ «الحرام» لما فيه من ضرر على المرأة ببعض الحالات؛ فالطلاق التعسفي يسعى فيه الرجل إلى الإضرار بزوجته وإلحاق الأذى بها، وهو في كامل وعيه، إذ يقوم بردها قبل انتهاء العدة، ويطلقها مرة ثانية دون وجود سبب لذلك.

الزوجة في حالة الطلاق التعسفي غالبًا ما تكون غير مقصرة

وأضافت «شاهين»، خلال حوارها في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على «صدى البلد»، أن الزوجة في حالة الطلاق التعسفي غالبًا ما تكون غير مقصرة، لكن في بعض الأحيان يأتي الطلاق التعسفي بسبب الزوجة بمعنى أنها تطلب الطلاق بلا بأس، وتكون غير مضرورة، بينما الطلاق الشفوي يحدث عندما يكون الزوج في حالة غضب شديد، أو وجود مشكلة.

وأوضحت أن تعصب الزوج لا يعفي من وقوع الطلاق، ويسأله الفقهاء عن اسم زوجته وعمن كان موجودًا وقت المشكلة التي شهدت إلقاء يمين الطلاق فإذا تذكرهم فإنه يكون واعيًا وهنا يقع يمين الطلاق.

الطلاق الشفوي لا يقع في هذه الحالة

ولفتت مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إلى أن الطلاق الشفوي لا يقع في حالة وجود مشكلة نفسية عند الزوج تجعله غير مدرك لما يقول، لكن في حال تلفظ الزوج لزوجته بعبارة الطلاق «أنت طالق» وكان يعني ذلك ويقصد ما يقول حينها يكن الطلاق وقع حتى في حال عدم توثيقه، كما أن الرجل عليه أن يوثق الطلاق بعد وقوعه، وأن تذهب معه زوجته لتوثيق الطلاق، لكن الزوجة تصبح محرمة على الزوج فور وقوع الطلاق حتى قبل توثيق الطلاق بين الطرفين.