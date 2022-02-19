ما العقوبة القانونية المتوقعة لـ أحمد أبو النصر «طبيب الكركمين»؟

بعد أن ألقت مباحث المصنفات القبض على الصيدلي أحمد أبوالنصر، الشهير بـ طبيب الكركمين، بتهمة حيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد، تصدر اسم أحمد أبو النصر محركات البحث على منصة جوجل، لمعرفة من هو الصيدلي الذي يفتتح مركزا لعلاج الناس بالأعشاب، وما العقوبة القانونية المتوقعة في حال ثبوت التهم الموجهة ضده.

العقوبة القانونية للصيدلي أحمد أبو النصر

وبشأن العقوبة القانونية المتوقعة للصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بـ طبيب الكركمين، قال الدكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا لـ«الوطن»، إن قانون قمع الغش والتدليس لسنة 41 المعدل لقانون 281 لسنة 1994، حدد القواعد الخاصة فيما يتعلق بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة عليها.

عقوبة الغش والتدليس

وأضاف «السعداوي»، أن القانون يعاقب مرتكبي جريمة الغش، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 10 إلى 30 ألف جنيه، مؤكدا أن طرق الغش المتهم بارتكابها أحمد أبوالنصر، منها الغش في حقيقة البضاعة أي أن ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، لأنه أوهم المواطنين بأن الكركمين يُستخدم في العلاج وما أشبه بذلك، وأيضًا لاستخدامه أدوية مجهولة المصدر.

هجوم رواد مواقع التواصل الإجتماعي

وروى نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل وقائع كثيرة يزعمون من خلالها تعرضهم للنصب من قِبل الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين، مؤكدين أنه كان يروج لنفسه عبر شاشات الفضائيات، ويوهمهم بأنه خبير في العلاج بالأعشاب.

من هو الصيدلي أحمد أبو النصر؟

يعرف «أبو النصر» ذاته بأنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة لعلاج المرضى بالنباتات والأعشاب، وأيضًا يزعم بأنه عضو في المجلس الأمريكي للعلاج الطبيعي بالأعشاب والنباتات الطبية، وأنه عضو الجمعية الأمريكية للعلاج بمنتجات عسل النحل، وكان مشهور بإعلان الكركمين الذي يتكرر مئات المرات يوميا على عدد من القنوات الفضائية المختلفة.