خبير قانوني: 6 خطوات تحميك من التهديد والابتزاز.. تعرف عليها

بعد تلقي مباحث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العديد من البلاغات فى الفترة الأخيرة، والمتعلقة بالتهديد والابتزاز، والتى تصل إلى حد سقوط ضحايا، مثل واقعة وفاة الطالبة بسنت خالد، ضحية الابتزاز والتهديد عن طريق الإنترنت، الأسبوع الماضي.

أكد الخبير القانوني رامي فوزي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، على أن ظاهرة الابتزاز والتهديد الإلكتروني، أصبحت لا تتعلق بالأموال فقط، بل تقع أحيانا بتهديد الضحية من أجل عمل منافٍ للآداب، أو نقل مواد مخدرة، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، لهذا فإن قانون العقوبات أصبح حازما جدًا فى مثل هذه الجرائم، خاصة المادة 327 من قانون العقوبات، التي تعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات على الأقل، في أي من وقائع التهديد المثبتة بنص كتابي، على أي من التطبيقات الإلكترونية، مثل «فيسبوك»، أو «واتساب»، من رقم مُثبت.

وأضاف «فوزي»، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن هناك عدة خطوات يجب أن يتخذها الضحية الذي يتعرض للابتزاز، وهي كالآتي:

- التوجه سريعًا إلى مباحث الإنترنت بوزارة الداخلية.

- عمل محضر رسمي، مثبت به صور نصية من رسائل التهديد.

- عدم الاستجابة بأي شكل من الأشكال للمبتز، أو حتى محاولة دفع أي أموال له.

- مباحث الإنترنت ستقوم بنقل كافة الرئاسل النصية، من على هاتف الضحية من خلال جهاز «سكان»، لإرفاقها في المحضر، والعمل على تتبع رسائل التهديد.

- تطلب مباحث الإنترنت من أي من شركات الاتصالات التي ينتمي لها رقم الضحية والمبتز، تقرير فحص، يوضح مواعيد إرسال هذه الرسائل والأماكن التى أرسلت منها.

- في حالة قيام المبتز بنشر المواد التي يهدد بها الضحية، تتحول الواقعة مباشرة إلى جناية، وتصبح عقوباته حسب قانون الجنايات.

وأشار الخبير القانوني، إلى أنه من المعروف أن قانون «مكافحة جرائم الإنترنت»، يضم العديد من العقوبات، لمواجهة الاستخدام غير المشروع للإنترنت، كما يعمل على حماية البيانات، الشخصية أو الحكومية.