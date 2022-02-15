إجراء عملية تصحيح جنسي لطفل بمستشفيات جامعة المنيا

تمكن فريق طبي جراحي بوحدة جراحة الأطفال بمستشفى النساء والأطفال بجامعة المنيا، من إجراء عملية جراحية ناجحة لتصحيح جنس طفل ذكر، عمره 3 سنوات، وتحويله إلى جنسه الطبيعي والأصلي الأنثوي، وذلك بعد إجراء الفحوصات المعملية الدقيقة، والعرض على الطب الشرعي، الذي أقر بصحة التشخيص، وصدور الحكم القضائي بتغيير نوع الطفل، واستخراج شهادة ميلاد جديدة للطفلة، تحمل نوعها الجديد.

نقلة نوعية بمستشفيات جامعة المنيا خلال السنوات الأخيرة

وأكد الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن المستشفيات الجامعية تشهد نقلة نوعية وطفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير القطاع الصحي، موضحاً أن الجامعة تقوم بتقديم كامل دعمها للجراحات النوعية المتخصصة بما يساهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة إلى المواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية التي يتلقونها.

تشخيص الحالة على أنها أنثى تحوي أعضاءً تناسلية ذكورية

كما أكد الدكتور حسام شوقي، عميد كلية الطب جامعة المنيا، أن الطفلة خضعت لفحص طبي دقيق، وخريطة جينية، ومنظار بطن جراحي، ومنظار مثانة، أثبتت جميعها تشخيص الحالة على أنها أنثى، ولكنها تحوي أعضاءً تناسلية ذكورية، نتيجة تضخم الغدة الكظرية الخلقي أثناء فترة الحمل.

وأشار الدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن أهمية الجراحة تأتي من أنها جراحة نوعية دقيقة، بما يمثل قفزة في المستوى التقني لجراحي الأطفال بجامعة المنيا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فتحي عبدالرحمن، أستاذ مساعد جراحة الأطفال بجامعة المنيا، وقائد الفريق الذي أجرى الجراحة، أن الطفل استغرق تحضيره للجراحة ما يقارب من 6 شهور، وبعدها تم إجراء الجراحة لتصبح طفلة أنثى مكتملة الأنوثة، يمكنها فيما بعد الزواج والإنجاب.