رئيس أوكرانيا يهاجم روسيا.. و«زاخاروفا» تهينه: أنت وقح عديم القلب

نشبت ملاسنة كلامية اليوم بين رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي والمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على خلفية الاشتباكات والاتهامات المتبادلة في إقليم دونباس، والذي تقع فيه أعمال قصف متبادل بين الانفصاليين والقوات الحكومية، بينما ترى موسكو أن كييف هي المسؤولة.

وكانت البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أعربت عن استغرابها من اعتبار هذه المنظمة المعلومات عن استعدادات حكومة أوكرانيا لشن هجوم على دونباس معلومات مضللة.

رئيس أوكرانيا يتهم الانفصاليين المدعومين من روسيا بالاعتداء على الجيش الأوكراني

وقال رئيس أوكرانيا في تصريحات إن الانفصاليين المدعومين من روسيا هم من يبادرون بانتهاك الهدنة وقصف القوات الحكومية الأوكرانية، الأمر الذي تنفيه روسيا وتنفيه كذلك قوات الانفصاليين الذين سيطرون على منطقتي لوجانسك ودونتسيك حيث تعلن جمهوريتين من طرف واحد.

وطالب الرئيس الأوكراني أيضا من الدول الغربية الكف عما أسماه بـ«سياسة مهادنة موسكو»، عارضا عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه لا يعلم ماذا يريد الرئيس الروسي، وذلك وسط مخاوف من غزو تشنه موسكو على كييف.

«زاخاروفا» تهين رئيس أوكرانيا رفضا لاتهاماته

تصريحات رئيس أوكرانيا أثارت حفيظة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خصوصا ما يتعلق بالاشتباكات في إقليم دونباس، إذ وصفته في رسالة عبر تليجرام مساء اليوم بالشخص الوقح عديم القلب.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية تصريحات رئيس أوكرانيا بالأمر الصعب، وقالت إن التصريح الزاعم بأنهم من يقوم بالقصف بحق سكان دونباس لا يمكن أن يدلي به إلا شخص وقح بلا قلب، لافتة إلى سقوط قتلى في الجمهوريتين خلال السنوات الماضية، كما أنه تم تسجيل عمليات قصف كثيرة من الجيش الأوكراني.

وتقول الدول الغربية إن روسيا حشدت ما يزيد على 150 ألف عسكري على حدود جارتها أوكرانيا، ما يعني استعدادها لعمل عسكري، الأمر الذي تنفيه موسكو على مدار الأسابيع الماضية.