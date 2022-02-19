المفوضية الأوروبية ترسل مساعدات طارئة إلى أوكرانيا خوفا من حرب محتملة

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم، تقديم إمدادات أساسية لدعم السكان المدنيين في أوكرانيا، عبر آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، لدعم جهود التأهب الأوكرانية لجميع السيناريوهات الممكنة، في إشارة إلى الجاهزية لأي هجوم تشنه روسيا على أوكرانيا كما تقول الأوساط السياسية الغربية.

وذكرت المفوضية الأوروبية، أن استجابتها بتنسيق تسليم المساعدات الأساسية للشعب الأوكراني، جاءت بناء على طلب من أوكرانيا، وطلبت كييف، مساعدة طارئة في ظل التهديد الذي تواجهه قرب حدودها مع روسيا.

المفوضية الأوروبية تؤكد تضامن الاتحاد الأوروبي مع شعب أوكرانيا

وقالت المفوضية الأوربية، إن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع الشعب الأوكراني، بحسب ما صرح مفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، في بيان رسمي.

وأكد المفوض الأوروبي دعم الاتحاد الأوربي الملموس، من خلال الاستجابة لطلب المساعدة الطارئة، مضيفا: «بمجرد أن طلبت أوكرانيا مساعدتنا، عملنا على مدار الساعة لتحقيق طلبها».

وأوضحت المفوضية الأوروبية أن رومانيا وفرنسا وسلوفينيا والنمسا وإيرلندا هي الدول التي قدمت العروض الأولى للمساعدات، معربة عن توقعها أن تنضم مزيد من الدول الأوروبية لدعم أوكرانيا وتقديم المساعدات لها، خوفا من حرب محتملة تشنها روسيا.

مساعدات تقدمها المفوضية الأوروبية إلى أوكرانيا خوفا من غزو روسيا

ووفق بيان المفوضية الأوروبية، تشمل المساعدة الأولية المقدمة إلى أوكرانيا، نحو مليون قناع غير طبي يمكن التخلص منه و125 ألف زوج من قفازات اللاتكس، و200 زوج من الأحذية المطاطية، و10 مولدات طاقة تعمل بالديزل، قادمة من دولة سلوفينيا.

وستقدم أيرلندا، 10 آلاف بدلة واقية، و50 ألف قناع جراحي، و2.583 لترًا من معقم اليدين، وتشمل المساعدات كذلك 15 خيمة، و300 خيمة عائلية، و1500 ملاءة أرضية، و3000 قفازات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية ونووية، و2100 بطانية، و500 مجموعة نظافة، ومركز طبي متطور ومتنقل قادر على معالجة 500 جريح، قادمة من فرنسا.

أما رومانيا، فقدمت نحو 5 آلاف عبوة من المسكنات، ومثلها من مضادات الالتهاب، ومثلها من المضادات الحيوية، وعدداً آخر من الأدوية والمعدات الطبية، فضلا عن مجموعة من المساعدات الأخرى التي تقدمها دولة النمسا.