الحرب العالمية الثالثة تدق الطبول.. رئيس أوكرانيا: ستبدأ 16 فبراير

في تطور جديد للأزمة الروسية الأوكرانية، قال فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إنّ هناك تقارير تتحدث عن أن 16 فبراير الجاري، سيكون يوم الحرب والغزو الروسي لبلاده، ووصفه بالحرب العالمية الثالثة التي باتت تدق طبولها، قائلا: «يوم الأربعاء سيكون يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام، نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك»، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».

رئيس أوكرانيا يتوقع موعد الحرب

ويذكر أنّه في حال دقت طبول الحرب واندلعت بين الجارتين الروسية والأوكرانية، بحلول 16 فبراير الجاري فإن ذلك بمثابة الحرب العالمية الثالثة، بحسب ما ذكره رئيس أوكرانيا، وكانت وتيرة التحذيرات التي أطلقها البيت الأبيض قد بلغت ذروتها يوم الجمعة الماضية، إذ قال أنّ غزوا بات وشيكا للغاية ستشنه روسيا ضد أوكرانيا، ووضع البيت الأبيض سيناريو للهجوم، وسيبدأ بغارات جوية عنيفة ومميته على العاصمة الأوكرانية كييف، يليه هجوم خاطف سيدمر البنية التحتية للبلاد.

الأمين العام للأمم المتحدة يجري اتصال روسي أوكراني

ومن جهته، أجرى اليوم الاثنين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اتصالين منفصلين مع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأوكراني دميتري كوليبا، لإجراء المباحثات حول الأزمة التي تعصف بالجارتين، وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، إن «غوتيريش» التقى اليوم عبر تقنية الفيديو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأجرى مكالمة قصيرة مع وزير الخارجية الأوكراني أيضا.

وكان الأمين العام قد عبر للوزيرين عن قلقه البالغ إزاء التوترات الحادة حول أوكرانيا، وأضاف «دوجاريك» أن «غوتيرش» قد رحب بالجهود الدبلوماسية المستمرة الهادفة إلى وقف التوتر وأكد على عدم وجود بديل للدبلوماسية بين البلدين، ويشار إلى أنّ «دوجاريك» أفاد بأن الأمين العام بصدد الإدلاء ببيان حول أوكرانيا في وقت لاحق من الاثنين.

مخاوف من حرب عالمية ثالثة

وكانت الأزمة الروسية الأوكرانية قد ألقت بظلالها على العالم أجمع، إذ أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن قلقه من تبعات التوتر الحالي حول أوكرانيا، وأكد أن روسيا تحمل المسؤولية عن تفاقم الأزمة وتبعاتها، وغرّد «جونسون» في «تويتر» قائلاً: «نحن على حافة الهاوية، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يزال أمامه الوقت للتراجع»، في الوقت الذي تتحدث وتحذر فيه عدد من التقارير من خطورة اندلاع حرب عالمية ثالثة، تبدأ شرارتها من الغزو الروسي لأوكرانيا.