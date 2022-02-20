أحمد عصام عن مسلسل «الباب العتيق»: سأنتهي من تصوير مشاهدي خلال أسبوع

قال الفنان أحمد عصام، إنه سينتهي من تصوير مشاهده من المسلسل السوري «الباب العتيق»، خلال أسبوع، موضحًا أن التصوير في المسلسل سينتهي خلال شهر أبريل المقبل، وسوف يُعرض على إحدى القنوات الفضائية خلال الموسم الرمضاني 2022.

أحداث المسلسل تدور في إطار دراما اجتماعية

وأضاف «عصام»، خلال مداخلة له على فضائية «الغد»، إنهم انتهوا من تصوير ما يقارب الـ 60% من أحداث مسلسل «الباب العتيق»، وهو أحد الأعمال التي تنتمي إلى الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه بداخل حارة شامية قديمة، وفيه تتصاعد الأحداث التي تظهر العلاقات الطبقية بين ممثلي العمل الفني.

المسلسل يُظهر حياة الأغنياء والفقراء في المجتمعات الشامية

وأوضح أن أسلوب الحياة بين الغني والفقير في المجتمعات الشامية، ظهر في العمل الفني، لافتا إلى أن المسلسل يشاركه في بطولته عدد من الوجوه الجديدة، حيث جرى تصوير جزء كبير من المشاهد في لبنان والأردن، بسبب تشابه العادات والتقاليد الشامية بين البلدين.

الاستعانة بمتخصصين في المؤثرات الصوتية

وأكد أن المسلسل الجديد جرى تصويره عبر النظام الأوروبي، واستعانوا فيه بعدد كبير من المتخصصين بالمؤثرات الصوتية والبصرية، والأشخاص الذين درسوا في الخارج من أجل إثراء العمل الفني.

حالة نفسية سيئة عاشها أحمد عصام

وفي أواخر العام الماضي، عاش الفنان أحمد عصام، حالة نفسية سيئة بسبب مرض والدته، خاصة بعد دخولها في غيبوبة، حيث طلب عصام من جمهوره الدعاء لها خلال الساعات الماضية، فيما أوضح أحد المقربين منه أن حالة والدة الفنان ليست مستقرة وتخضع للإشراف الطبى المكثف في الرعاية المركزة.