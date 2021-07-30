الفنان أحمد عصام في حالة نفسية سيئة بسبب مرض والدته

يعيش الفنان أحمد عصام، حالة نفسية سيئة بسبب مرض والدته، خاصة بعد دخولها في غيبوبة، حيث طلب عصام من جمهوره الدعاء لها خلال الساعات الماضية، فيما أوضح أحد المقربين منه أن حالة والدة الفنان ليست مستقرة وتخضع للإشراف الطبى المكثف في الرعاية المركزة.

الفنان أحمد عصام يطلب الدعاء لوالدته

وقال الفنان أحمد عصام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، «أسألكم الدعاء لأمي هي في غيبوبة ومحتاجة كل الناس تدعيلها (اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما…لا شفاء إلا شفاءك) من كل قلوبكم يارب».

من هو الفنان أحمد عصام

شارك الفنان أحمد عصام في عدد كبير من الأعمال الفنية خلال السنوات الماضية، لكن كانت البداية في فيلم «نور عيني» للمخرج وائل إحسان، حيث أدى دور «شوكت» صديق «إسلام» شقيق تامر حسنى خلال الأحداث، وفي العام التالي ظهر في دور ومساحة أكبر مع تامر حسني في مسلسل «آدم»، الذي شارك في سباق الدراما الرمضانية 2011، وعلى مدار السنوات التالية شارك في عدد من الأعمال الناجحة حتى أصبح وجها مألوفا للجمهور، كما شارك في «خطوط حمراء» مع أحمد السقا، وتعاون مع حمادة هلال في أكثر من عمل من بينهم «ولي العهد» و«قانون عمر».

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عصام مسلسل «طلقتك نفسي» للمخرج محمد النقلي، الذي يعتبر أول أعماله كمؤلف، بالإضافة إلى مشاركته في بطولة المسلسل الذي تدور أحداثه في حلقات منفصلة حول ظاهرة الطلاق التي انتشرت بشكل كبير في وقتنا الحالي، ويستعرض العمل أغرب أسباب انتشار الطلاق.

لكن المسيرة الفنية لأحمد عصام لا تتوقف على التمثيل فقط، بل يعتبر واحد من أبرز مهندسي المؤثرات ومصمم عروض الألعاب النارية، حيث قام بتقديم عدد من العروض المبهرة باستخدام أحدث التقنيات والأفكار التي لم يتم طرحها في مصر، والتى كان من بينها حفل رأس العام الجديد، بالإضافة إلى مشاركاته في حفلات موسم الرياض، وعروض حفل نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.