برلماني: مشكلة الإيجار القديم لا تتواجد بكثرة في سيناء

قال فايز أبوحرب، عضو الهيئة البرلمانية لحماة وطن بمجلس الشيوخ، إن مشكلة الإيجار القديم لا تتواجد بكثرة في محافظات سيناء بقدر تواجدها في المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن قانون 49 لسنة 1977 وقانون 136 لسنة 1981 قد نظمت العلاقة بين المالك والمستأجر، وفي ظل الأوضاع الموجودة وارتفاع القيمة الإيجارية في الوحدات القديمة فبات هناك ضررا على ملاك الشقق السكنية.

أبوحرب: القانون الجديد جاء من أجل الحفاظ على العلاقة بين المالك والمستأجر

وأضاف «أبوحرب»، خلال استضافته ببرنامج «كلمة أخيرة»، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أن القانون الجديد جاء من أجل الحفاظ على العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق العدالة الاجتماعية بعد توافر الإرادة السياسية لتحقيق القانون وخروجه للنور، «مفيش أي حكومة قبل ذلك دخلت في هذا الموضوع، ولكن عندما تتوافر الإرادة السياسية وتتبني الحكومة الأمر سيعود بالنفع على كلا الطرفين».

وأوضح أن العلاقة الموجودة بين المالك والمستأجر لابد وأن تحكمها ضوابط معينة، حيث أن الوحدات السكنية تتقسم إلى أجزاء ومراحل ولم يتم المساواة بين القيمة الإيجارية بين الوحدات السكنية في الأحياء الشعبية والأحياء الراقية، «الأسعار بتنقسم طبقا للقيمة الإيجارية، والأحياء التجارية من السهل في ظل التحول الرقمي اللي بتتبناه الدولة الآن أن تحصل على بيانات وبالتالي فالوحدات التجارية والإدارية تتحرر سريعا».

وأكد على أن الـ50% للصندوق اللي هيجبر خواطر كل الناس المتضرره من السكان الأصليين هي نسبة معقوله، والتجاري هيكون فيه أرقام كبيرة جدا، «اللي كان بيتأجر في إيجار قديم بـ500 جنيه هيوصل لـ50 ألف جنيه، هيبقي مبالغ 10 و20 ضعفا».