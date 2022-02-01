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رئيس مجلس الشيوخ ناعيا اللواء محمد عبد السلام المحجوب: فقدنا شخصية وطنية عظيمة

كتب:

حسام حربى
10:01 ص | الثلاثاء 01 فبراير 2022
عبدالوهاب عبدالرازق

عبدالوهاب عبدالرازق

نعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اللواء محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق الذي رحل عن دنيانا.

مجلس الشيوخ ينعي اللواء عبدالسلام المحجوب

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ: «فقدنا شخصية وطنية عظيمة قدمت  لبلدها الكثير، داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرة الفقيد الراحل وذويه الصبر والسلوان».

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