آمال ماهر تلمح لعودتها للغناء من جديد

حرصت الفنانة آمال ماهر على التواصل مع جمهورها ومحبيها بالتزامن مع عيد ميلادها الذي يوافق 19 فبراير، حيث نشرت رسالة عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أثارت العديد من التساؤلات حول تلميحها بعودتها للغناء من جديد والعدول عن قرار اعتزالها.

أوعدكم إني أكون قريب معاكم

وكتبت آمال ماهر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي: «‏أصحابي وحبايبي و أهلي الجمهور العزيز الغالي أشكركم لمعايدتكم وحابة أقولكم إن انتوا اللي وحشتوني أوي وأوعدكم إني أكون قريب معاكم وبينكم لأن ده مكاني انتوا اللي بستمد منكم العطاء والحب مع كل حبي آمال ماهر»

تفاعل آمال ماهر مع جمهورها لم يقتصر على ذلك، بل حرصت على إعادة نشر تهنئة محبيها عبر «ستوري» حسابها الشخص في «إنستجرام»، والتي تضمنت مقاطع من أغانيها.

وانهالت رسائل التهنئة للفنانة آمال ماهر يتخللها رجاء لعودتها للساحة الفنية من جديد وعدولها عن الاعتزال، وكانت من أكثر الكلمات التي كتبها جمهورها هي «وحشنا صوتك».

قرار اعتزالها

وفي 21 يونيو الماضي، أعلنت الفنانة آمال ماهر قرار اعتزالها، حيث ذكرت خلال تغريدة لها عبر موقع «تويتر» أنّها مرّت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتها وفسخ خطبتها، ما دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال.

وغرّدت آمال: «جمهوري الحبيب أحب أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلى قلبي، وأيضا ظروف فسخ خطبتي، ما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لذلك أحببت توضيح حقيقة موقفي، وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليّ، بعد أن تتحسن نفسيتي سألتقي بكم».