آمال ماهر تكشف سبب اعتزالها: «نفسيتي سيئة بعد وفاة عمتي»

وجّهت الفنانة آمال ماهر، الشكر لجمهورها لوقوفه إلى جانبها في الفترة الأخيرة، بعدما أعلنت قرار اعتزالها، وذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، ذكرت خلالها أنّها مرّت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتها وفسخ خطبتها، ما دفعها لاتخاذ قرار الاعتزال.

وغرّدت آمال: «جمهوري الحبيب أحب أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلى قلبي، وأيضا ظروف فسخ خطبتي، ما أثر على حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال، لذلك أحببت توضيح حقيقة موقفي، وأشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر عني للاطمئنان عليّ، بعد أن تتحسن نفسيتي سألتقي بكم».

وفي وقت سابق، نعت الفنانة آمال ماهر، عمتها فاتن مندور، التي وافتها المنية، قائلة: «البقاء لله وحده، إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله تعالى أمي الثانية عمتي الغالية فاتن مندور إبراهيم قرقورة»، كما ناشدت متابعيها الدعاء لعمتها الراحلة وقراءة الفاتحة.

وفازت آمال ماهر بأكثر من جائزة خلال مسيرتها الفنية، بينها «موريكس دور كأفضل مطربة عربية عام 2010»، و«دير جيست كأفضل ألبوم غنائي عام 2012».

كما استبعدت آمال ماهر في أكثر من مناسبة، فكرة خوض تجربة التمثيل، قائلة إنّها «لا ترى في نفسها موهبة غير الغناء»، مفضّلة تطوير نفسها كمطربة بعد أن حققت نجاحات كبيرة في ذلك المجال.