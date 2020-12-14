"عمرو عبدالجليل قالي صوتها رائع".. أشرف زكي يحكي قصة اكتشاف آمال ماهر

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قصة اكتشاف موهبة الفنانة آمال ماهر، مشيرًا إلى أنه أخرج عددًا كبيرًا من الأعمال المسرحية، كان منها مسرحية اكتشفها فيها، إذ كان يبحث عن فتاة للبطولة الغنائي.

وأضاف زكي خلال لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "أون": "كلفت من قبل الوزارة بإخراج مئوية أم كلثوم، وفي إحدى الساحات والتي كانت عبارة عن باركينج أمام قسم السيدة زينب أقمنا المسرح".

وتابع: "أثناء بحثي عن البطولة الغنائية للعمل المسرحي بحثت عن بطلة غنائية استمرت في البحث حتى قال لي الفنان عمرو عبدالجليل أنه استمع لفتاة صوتها رائع جداً وهبعتهالك، ودخلت علي البنت وكنت وقتها مع الفنانة هناء الشوربحي في السامر في منف وأثناء حديثي مع الشوربجي دخلت علينا البنت وعرفتنا على نفسها وقامت بالغناء فبكت هناء الشوربجي وهي النجمة الكبيرة آمال ماهر".

وتابع: "آمال ماهر كسرت الدينا وقتها وجاء فاروق حسني وزير الثقافة وقتها يشوفها بعدما قص والد الفنان أحمد السقا قصة الفتاه على الوزير، حيث كان يعمل وقتها كأحد قيادات الوزارة وقيل لها عاوزة تدخلي إيه فدخلت معهد الموسيقى العربية".

وكشف أنه في إحدى المرات سحور رمضان الذي صادف قبيل رأس السنة بيوم حيث كان الفنان الكبير عادل إمام يشارك في السحور واستمع وقتها لآمال ماهر وأعجبته جداً وفاروق الفيشاوي".

وتابع قائلا: "وقتها طلب الزعيم عادل إمام قرر الاستعانة بالفتاة إذ كانت وقتها في المرحلة الإعدادية في سهرة سمير خفاجة وبالفعل ذهبت وقامت بالغناء وكان هناك عمار الشريعي".