مدرسات يستقبلن التلاميذ في أول التيرم الثاني ببورسعيد بـ«زي الفراشات» 

استقبل مدرسو مدرسة النصر الابتدائية الرسمية ببورفؤاد بمحافظة بورسعيد، التلاميذ في أول يوم في الفصل الدراسي الثاني بزي «الفراشات والنحل»، وقدموا الهدايا للتلاميذ لتحفيزهم على الحضور والانتظام في المدرسة.

مديرة الروضة: نحفز التلاميذ على الحضور وحب التعلم

وقالت مروة عبد الصمد، مشرفة روضة النصر الابتدائية في بورسعيد، إن المدرسات حرصن على تحفيز التلاميذ للحضور وحب التعلم، وارتدين زي الفراشات والنحل، وخصصن صناديق بها حلوى بكل فصل، إضافة إلى ظرف ورقى يختاره التلاميذ فيه النشاط الذي يميل إليه من لعب وتعلم وممارسة الرياضة وتحدث وغناء وغيرها من الأنشطة.

وأكدت أن المدرسة حصلت على اعتماد الجودة، وتحرص على جذب التلميذ للدراسة وممارسة الأنشطة بها، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت أميرة عثمان مدرسة رياض أطفال بالمدرسة، أنها حرصت على ارتداء زي الفراشات، كما ارتدى بعض الأطفال الزي ليشجعوا زملاءهم على الحضور.

مديرة مدرسة النصر: تقديم الهدايا وتنظيم المسابقات في أول يوم دراسي

وقالت هند الأطروش، مدير مدرسة النصر الابتدائية، أنها سعيدة بتعلق التلاميذ بالمدرسة، موضحة أنها قامت بتفعيل أنشطة مختلفة للتلاميذ فى مختلف الصفوف بالمدرسة، حيث تم تحية العلم وتقديم عدد من الهدايا وتنظيم مسابقات لتحفيز التلاميذ على الحضور واستيعاب العلم.

وأضافت أنها تحرص على تنظيم رحلات إلى مختلف المعالم السياحية والتاريخية ببورسعيد، كما قامت بتسمية الفصول بأسماء شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن لغرس قيم الانتماء.