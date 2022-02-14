«س و ج» كل ما تريد معرفته عن خطة التعليم لحماية التلاميذ من «أوميكرون»

كثّفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعداداتها النهائية لانطلاق الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، بالتنسيق مع جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وسط تنفيذ خطة شاملة لحماية التلاميذ من أوميكرون داخل المدارس، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم، أثناء سير الدراسة، مؤكدة أن الحضور سيكون نظامياً وسيتم تطبيق الغياب والحضور على جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وفي السطور التالية تقدم «الوطن» كل ما تريد معرفته عن خطة وزارة التعليم لحماية التلاميذ من «أوميكرون» خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022 في المدارس:

متى يبدأ الترم الثاني في المدارس خلال العام الدراسي الحالي؟

يبدأ الترم الثاني في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022 يوم 19 فبراير الجاري، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

ما خطة وزارة التعليم لمواجهة متحور أوميكرون؟

وضعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، خطة مواجهة أوميكرون، تزامنا مع بداية الترم الثاني، من خلال تعقيم المدارس قبل بداية الدراسة بـ48 ساعة والعمل على تعقيمها بشكل دوري، علاوة على تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية المخصصة لجلوس التلاميذ، إضافة إلى تطهير دورات المياه، وحظر تواجد الباعة الجائلين في محيط المدارس.

وكيف ستحمى وزارة التعليم التلاميذ من أوميكرون؟

ستعمل الوزارة على توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير في المدارس، علاوة على قياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول المدارس، إضافة إلى إلزام جميع التلاميذ بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وعدم نزعها طوال اليوم الدراسة.

هل سيتم عمل غرف عزل داخل المدارس بسبب أوميكرون؟

سيتم تجهيز غرفتي عزل كورونا داخل جميع المدارس لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم أو إداري يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لحين التواصل مع أقرب مستشفيات العزل لنقل الحالة المصابة إليها.

متى ينتهي الترم الثاني من العام الدراسي الحالي؟

ينتهي الترم الثاني من العام الدراسي 2021-2022 يوم الخميس الموافق 16 يونيو 2022.

في ظل انتشار أوميكرون.. هل حضور التلاميذ للمدارس اختياري؟

الترم الثاني سيكون الحضور نظامي وسيتم تسجيل الغياب والحضور لجميع الطلاب بدءا من يوم 19 فبراير الجاري.

وزير التعليم: لن نؤجل الترم الثاني بسبب أوميكرون

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، سيبدآن في تنفيذ خطط شاملة لتعقيم وتطهير المدارس، قبل بداية الترم الثاني، والمنتظر أن يبدأ في 19 فبراير الجاري، علاوة على تجهيز غرفتي عزل بكل مدرسة، لتقديم الدعم لأي طالب أو معلم أو إداري يشتبه في إصابته بفيروس كورونا، موضحا أن الحضور نظامي وليس اختياريا، وأنه لن يتم تأجيل الترم الثاني بسبب أوميكرون.