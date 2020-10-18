انطلاق الدراسة في بورسعيد وسط حملات توعية بالإجراءات الاحترازية

انطلق العام الدراسي الجديد اليوم الأحد في مدارس بورسعيد الحكومية والتجريبية والخاصة، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، فضلًا عن التوعية من إدارات المدارس للطلاب باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد وذلك من خلال رسائل عبر المكبرات الصوتية أو بملصقات على جداران المدارس من الداخل والخارج.

وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم خاصة فى المرحلة الابتدائية إلى المدارس، كما قاموا بتوعيتهم بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد بين التلاميذ.

واستقبلت إدارة مدرسة الواصفية الابتدائية التلاميذ بإجراءات احترازية مشددة، منها توعية التلاميذ بالتباعد الاجتماعى وقياس الزائرة الصحية درجة الحرارة للتلاميذ.

كما شهد طابور الصباح تباعدًا بين التلاميذ، وطالبت الزائرة الصحية التلاميذ بالاستخدام الشخصي للمنظفات، مثل الكحول والصابون وارتداء الكمامة وعدم تبادلها مع زملائهم، وإلقاء المناديل فى سلات المهملات، مؤكدة أن فيروس كورونا والأمراض المعدية يمكن القضاء عليها باتباع الإجراءات الصحية السليمة.

كما انتشرت الكمائن الأمنية الثابتة والمتحركة تحت إشراف اللواء ناصر حريز مدير أمن بورسعيد، كذلك سيارات ورجال المرور فى محيط المدارس لتأمين دخول الطلاب خاصة المطلة على شوارع رئيسية والتنبيه على السيارات بالقيادة ببطء بجوار المدارس لمرور التلاميذ بأمان.

من جانب آخر، قال الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه نسبة تسليم الكتب المدرسية بلغت ٩٠% للمرحلة الابتدائية و ٨٥% للمرحلة الإعدادية و ٩٠% للتعليم الثانوى الفنى.

وذكر أنه تابع أعمال النظافة والتجميل حول المدارس وإزالة الأكشاك والإشغالات و الباعة الجائلين، كما تم الانتهاء من أعمال النظافة الخاصة بالمباني المدرسية والأفنية والأسوار وأعمال التعقيم واتخاذ كافة الإجراءات لتفعيل الاشتراطات والاجراءات الوقائية والصحية اللازمة من حيث تجهيز حجرات العزل الصحي وحجرات الزائرات الصحيات بالمدارس.

وأكد "باهي" على تأمين المدارس وسلامة الطرق المؤدية إليها، موضحًا أن إدارة أمن المديرية والإدارات التعليمية قامت بعمل بروتوكول مع مديرية الأمن والأحياء والتنسيق معاها لتأمين طلاب المدارس والمناطق المحيطة بها من خلال الأقسام التابعة لها بالإضافة لقيام الأحياء بأعمال النظافة والتطهير والتجميل وإزالة الحشائش بالمدارس الواقعة بنطاق كل حي.

وأعلن "باهى" عن دخول 4 مدارس الخدمة هذا العام، وهي مدرسة بورسعيد الرسمية الدولية 2 "عفت الوهيدى" بحى المناخ ومنشية وهدان والمجد جنوب بورسعيد والمناصرة الصناعية غرب بورسعيد، بالإضافة إلى 4 مدارس بها منشآت جديدة، وهي مدرسة أم خلف وزيدان سند ومصر الحديثة والرضوان الأساسية.