تسليم 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة في بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بديوان المحافظة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتدريبهم علي المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، فضلا عن حضور فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك بحضور السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

تسليم 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية

وتشمل الزيارة تسليم 3306 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بعد رفع قيمتها إلى 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه، وتسليم 50 عقدا لذوي القدرات الخاصة من أبناء المحافظة، وماكينات خياطة لأوائل خريجي التدريب المهني بمراكز ووحدات التدريب بالمحافظة.

معرض منتجات المتدربات

وتتضمن الزيارة أيضا، افتتاح معرض منتجات المتدربات من خريجي التدريب المهني في مهنة التفصيل والحياكة، مع تسليم خريجي التدريب شهادات إتمام التدريب المعتمدة من المديرية والتي تؤهلهم للعمل في قطاعات العمل المختلفة داخل نطاق المحافظة أو خارجها.