القوى العاملة: تعيين 653 شابا بينهم 10 قادرون باختلاف في بورسعيد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد عينت 653 شابا، في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، منهم 10 «قادرون باختلاف»، وتم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، إذ بلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 962 شابا، منهم 35 «قادرون باختلاف»، فضلا عن استخراج 159 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

التعامل مع 47 شكوى عمالية وصرف منح لـ5 عمال في بورسعيد

أضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 47 شكوى، تم تسوية 11 شكوى، وحفظ 6 منها، وإحالة 9 إلى المحكمة العمالية، و3 لجهات أخرى، وما زالت 18 شكوى تحت البحث والدراسة، بالإضافة إلى صرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، إذ تم صرف 10 آلاف جنيه لـ5 عمال منحة مولود جديد، و6000 جنيه منح زواج لـ2 عمال، و منحة وفاة أحد أقارب عاملين بمبلغ 2000 جنيه، و2 منحة وفاة 2 عمال بإجمالى 20 ألف جنيه.

حملات تفتيش عمالي على 414 منشأة

أشار السيد السنجابي مدير المديرية، في تقريره للوزير، عن إنجازات المديرية خلال شهر يناير الماضي، إلى التفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 414 منشأة، دوري نهاري، وحملات يعمل بها 13 ألفا و427 عاملا، أسفرت عن تحرير 13 محضرا عماليا، وعقد 4 ندوات توعية استفاد منها 50 عاملا، فضلا عن التفتيش على 126 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 52 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعقد 2 ندوة توعية في مجال مخاطر بيئة العمل وتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت حضرها 55 عاملا.

وفي مجال التدريب المهني، نفذت المديرية، دورة تدريبية لـ22 متدربة على مهنة التفصيل والحياكة بديوان المديرية، بخلاف الانتهاء من دورة تدريبية لـ10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة، فضلا عن متابعة 4 خريجات على نفس المهنة لمركز التدريب.