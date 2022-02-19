«القوى العاملة» تعين 573 شابا بينهم 44 «قادرون باختلاف» في السويس

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ مديرية القوى العاملة في محافظة السويس عيّنت 573 شابًا في شركات القطاع الخاص والاستثماري، بينهم 44 شاباً «قادرون باختلاف» من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، مؤكدًا تسجيل 1254 باحثا عن عمل، بينهم 43 «قادرون باختلاف».

مِنح بـ34 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة

وأضاف الوزير أنّه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة، تمّ صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 34 ألف جنيه، لـ15 عاملا من المسجلين بالإدارة، فضلاً عن استخراج 500 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

وأكد حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضي، أنّ المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 50 شكوى فردية، وتمّ تسوية 4 شكاوى منها وديًا، وتحويل 13 منها للمحكمة العمالية، و33 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، واستلام 3 ترخيص عمل للأجانب.

13 محضرا لمنشآت مخالفة

وأوضح مدير المديرية، أنّه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 198 منشأة، وتحرير 13 محضرا لمنشآت مخالفة، والقيام بـ13 حملة تفتيش شامل، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة.