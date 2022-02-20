«استشاري بكتيريا» توضح خطورة الكركمين بعد القبض على أحمد أبو النصر

حذرت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، من مادة الكركمين، إذ أنها تعد المادة الفعالة داخل مادة الكركم، الذي كثرت العديد من الإعلانات أهمية هذه المادة الفعالة داخل الكركم، التي روج لها العديد من الأشخاص، بأنها تغني عن الأدوية الطبية، مشددة أن هذه المعلومة غير صحيحة، ولابد من الكشف الطبي، أولا ثم تناول الأدوية، وعند تناول الكركم، لابد أن يجرِ استشارة الطبيب.

تعرف على مادة الكركمين

أضافت نهلة عبدالوهاب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مادة الكركمين تعد من المكملات الغذائية المسرعة في علاج بعض الأمراض مثل «انخفاض نسبة السكر، علاج التهاب المفاصل، بالإضافة إلى قدرة الكركمين، على منع بعض الإنزيمات والسيتوكينات التي تؤدي إلى الالتهاب، لكن يجب الحذر عند تناول هذه المادة بصورة مفرطة».

مادة الكركمين غير مدرجة من الصحة

وتابعت استشارى البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، أن خطورة مادة الكركمين تكمن في عدم إدراجها للإشراف الطبي وغير مرخصة من قبل وزارة الصحة، وفي ظل عدم إدراجه من قبل وزارة الصحة لعلاج المصابين في بعض الأمراض يجب عدم تناوله والالتزام بالأدوية الطبية المخصصة لعلاج الآلام المختلفة التي يعاني منها المريض.

القبض على أحمد أبو النصر

وفي سياق متصل، ألقت قوات الأمن أمس، القلب على الصيدلي أحمد أبو النصر المروج لمادة الكركمين، إذ يروج لأعشاب ومنتجات طبية غير مرخصة على المحطات التلفزيونية المختلفة، ويتم التواصل مع المرضى وبصرف الأدوية بصورة غير تقليدية، بل من خلال سماع الشكوى من خلال المداخلة الهاتفية، وكاتبة مادة الكركمين للمريض.

الصحة: جرى تقديم بلاغات لوقف إعلانات أحمد أبو النصر

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات لـ«الوطن»، إن وزارة الصحة ممثلة في إدارة التراخيص الحر، قدمت مجموعة من البلاغات ضد الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ«طبيب الكركمين»، بالإضافة إلى أنه جرى تقديم العديد من البلاغات ضد الصيدلي أحمد أبو النصر، في النيابة، وأيضا لدى المحليات، وجرى إغلاق أكثر من صيدلية له من خلال إدارة التراخيص الحر.