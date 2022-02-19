هل اللقاحات المصنعة بتقنية «mRNA» تمنع الإصابة بكورونا؟.. «الصحة» تجيب

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إنَّ اختيار المنظمة العالمية لمصر داخل القارة لتصنيع اللقاحات بتكنولوجيا حديثة مضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة بتكنولوجيا «mRNA»، يعد تكليلًا لجهود الحكومة وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة في السنوات الحالية، ونقل التكنولوجيا الخاصة بصناعة اللقاحات بمثابة داعم رئيسي لـ«رؤية مصر 2030».

لقاحات تصنع بتقنية mRNA

وأضاف عبدالغفار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ هناك لقاحات قليلة تستخدم في التصنيع بتكنولوجيا «mRNA» مثل لقاحات فايزر وموديرنا، وهذه اللقاحات تستخدم لتطعيم والوقاية من مضاعفات كورونا، لافتًا إلى أنَّ التقنية الجديدة سوف تساعد على توفير اللقاحات طبقا للمواصفات منظمات الصحة العالمية خلال الفترة المقبلة، ويتمّ ذلك من خلال العمل على توفير اللقاحات بهذه التكنولوجيا.

ما هي تكنولوجيا «mRNA»؟

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنَّ تكنولوجيا «mRNA» تشير إلى تقنية تمنح الخلايا تعليمات لصنع البروتين الموجود على سطح فيروس كورونا، وهذه الخلايا تصنع بروتين لفيروس كورونا بعد تلقي اللقاح وما يحفز الجهاز المناعي على تكوين أجسام مضادة لفيروس كورونا، وإذا حدثت الإصابة بكورونا ستحارب الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وهذا التقنية تساعد على ضعف احتمالات العدوى بفيروس كورونا.

آخر مستجدات الوضع الوبائي بمصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، أنَّه جرى خروج 1983 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات العزل المختلفة بالجمهورية، وذلك عقب حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وكشفت وزارة الصحة في بيان لها، أنَّه جرى تسجيل 2053 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوّراته، وذلك في إطار إجراءات الرصد والفحص والتقصي التي تقوم بها الوزارة وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى تسجيل 52 حالة وفاة جديدة متأثرة بكورونا أمس الجمعة.