نقيب الصيادلة: شطب أحمد أبو النصر حال إدانته بالترويج لأدوية غير مرخصة

كشف الدكتور أحمد عبيد، نقيب نقابة الصيادلة، عن أن الشطب سيكون مصير الصيدلي أحمد أبو النصر، حال ثبوت إدانته، وذلك عقب إلقاء القبض عليه من قبل مباحث المصنفات خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الصيدلي مازال على ذمة النقابة وتسري عليه الشروط وقواعد الحماية التي تطبق على جميع الصيادلة، ولكن في حالة صدور حكم بتورطه في قضية الترويج لأدوية طبية غير مرخصة سيكون مصيره الشطب من النقابة.

نقيب الصيادلة: ننتظر نتائج تحقيقات النيابة مع الصيدلي أحمد أبو النصر

وأضاف «عبيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نقابة الصيادلة تنتظر الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة، مع الصيدلي أحمد أبو النصر، عقب الانتهاء من التحقيقات، وحال عدم إدانته ستشكل نقابة الصيادلة لجنة قانونية للتحقيق أيضا مع الصيدلي لعدم التزامه بمثياق الشرف الخاص بالصيدليين، بالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد القانون والترويج لأدوية غير مرخصة من قبل وزارة الصحة.

وتابع نقيب الصيادلة، بأن الصيدلي أحمد أبو النصر، قام من خلال بعض القنوات التلفزيونية المختلفة بالترويج لأدوية ووصفات طبية غير مدرجة أو مسجلة من قبل وزارة الصحة، وهو ما يتنافي تماما مع ميثاق العمل، لأنه يحظر الإعلان عن أي أدوية عبر المنصات الإعلامية، والمكان الوحيد لتداول الأدوية يكون داخل الصيدليات.

نقابة الصيادلة تقدمت ببلاغات لوقف إعلانات أحمد أبو النصر

وردا على سؤال حول عدم تشكيل لجنة للتحقيق مع أحمد أبو النصر، رغم علم النقابة بترويجه للوصفات الطبية غير الآمنة، قال «عبيد»، إن نقابة الصيادلة تقدمت بالعديد من البلاغات لوقف هذه الإعلانات التي تروج لوصفات غير صحية، وحذرت المواطنين من شراء أي أدوية من خلال المحطات الإذاعية.

وحذر نقيب الصيادلة، جميع المواطنين من خطورة تداول أي أدوية أو وصفات طبية غير مصرح بها من قبل وزارة الصحة خلال المحطات الإذاعية، ويجري الحصول على الأدوية وللوصفات الطبية وفق روشتة معتمدة من الطبيب المختص وفقا للحالة المريض.