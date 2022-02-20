وفاة مواطن داخل قطار الصعيد.. أصيب بإعياء مفاجئ أثناء توجهه للقاهرة

شهدت محطة قطارات شبرا الخيمة واقعة وفاة مواطن داخل قطار الصعيد المار بالمحطة قادما من الإسكندرية، حيث أُبلغ قائد القطار من بعض الركاب بإصابة مواطن بحالة إعياء قبيل محطة بنها، والتي كان من المقرر عدم وقوف القطار بها، وتم إخطار شرطة السكة الحديد، حيث تم إيقاف القطار وحجزه بمحطة شبرا الخيمة بمدخل القاهرة، لنقل المواطن المتوفى لأقرب مستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق

تفاصيل واقعة وفاة مواطن

وتلقى اللواء غالب مصطفي مدير أمن القليوبية بلاغا من محطة قطارات شبرا، حيث توقف القطار رقم 2008 خط الإسكندرية «vip» داخل المحطة، عقب إبلاغ قائد القطار ومشرف المراقبة المركزية لهيئة السكة الحديد بوجود حالة وفاة لمواطن على متن القطار وضرورة تجهيز سيارة إسعاف بالمحطة لنقل المتوفى لأقرب مستشفى، حيث تم حجز القطار بالمحطة لمدة 50 دقيقة، ونُقلت الجثة للمستشفى.

وأُخطرت جهات التحقيق لمعاينة الجثمان وانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثة وبيان سبب الوفاة.

تحريات أجهزة الأمن

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي ومباحث السكة الحديد إلى المستشفى، وتبين أنه بعد قبيل مرور القطار في رحلته بمدينة بنها والتي ليس من المقرر وقوف القطار بها أخبر الركاب قائد القطار والمشرف عليه بوجود حالة وفاة لأحد الركاب، ما يستدعي الوقوف في أقرب محطة.

وبإخطار محطة شبرا والإدارة المركزية لهيئة السكة الحديد تقرر وقف القطار في محطة شبرا، حيث تم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المواطن للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المعنية بالتحقيق التي أمرت بطلب التحريات حول الواقعة وعرض الجثمان على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الاستدلال على أهل المتوفا وتسليمه لهم.