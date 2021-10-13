أخبار القليوبية اليوم: سقوط شاب من قطار و3 قتلى بنوى وسجن عصابة طوخ

شهدت محافظة القليوبية عدة حوادث وجرائم مختلفة اليوم الأربعاء، حيث أصيب شاب مجهول الهوية، إثر سقوطه من قطار «القاهرة - الزقازيق»، بمحطة قليوب، ومقتل عجوز على يد ابنه المختل عقلياً، والعثور علي جثتين في رشاح قرية «نوى»، والحكم علي عصابة للمخدرات بطوخ، تزعمتها ربة منزل، بالسجن 10 سنوات.

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إصابة شاب سقط من القطار بقليوب ورواد التواصل يبحثون عن أهله

أصيب شاب مجهول الهوية بإصابات بالغة، إثر سقوطه من قطار القاهرة الزقازيق، بمحطة قليوب اليوم، وجرى حجزه في المستشفى تحت العلاج، بينما تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف شخصيته، حيث كان لا يحمل أي إثبات شخصية.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صوراً للشاب الذي لازال على قيد الحياة، مطالبين بنشر صوره على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي، للتعرف عليه والوصول إلى أهله.

الحبس 10 سنوات لربة منزل تزعمت عصابة للإتجار بالمخدرات في طوخ

في سياق آخر، قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السادسة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لتشكيل عصابي مكون من ربة منزل وعاطلين، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، لإتجارهم بمخدرات الهيروين والحشيش، وحيازتهم سلاح ناري، عبارة عن فرد خرطوش، بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وناجي نصر هلال، وأمانة سر محمد فرحات ومحمد رضا.

مقتل 3 أشخاص في جريمتين بقرية «نوى»

وشهدت قرية «نوى»، التابعة لمركز شبين القناطر، جريمتي قتل، أسفرتا عن مصرع 3 أشخاص، بينهم مسن على يد نجله، مريض نفسياً، بسبب 5 جنيهات، والعثور على جثتين لشابين بهما أثار طقات نارية في الرأس، على رشاح القرية.

وقع الحادث الاول عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إخطاراً من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية «نوى»، بتعدي شاب على والده بالسكين، ومصرعه في الحال.

وتبين من التحريات قيام «أدهم سنجر»، مصاب باهتزاز نفسي، بالتعدي على والده «أحمد سنجر»، وإصابته بطعنات نافذة في الصدر، مما أسفر عن وفاته، بعد طلب المتهم 5 جنيهات من والده لشراء السجائر، ولكن الأب رفض الاستجابة لطلب ابنه، الذي انهال عليه طعناً، وتبين أن الابن مختل عقلياً، وسبق تردده علي مصحات للعلاج النفسي والإدمان.

بينما وقع الحادث الثاني بمنطقة «عزبة نفوسهم»، التابعة للوحدة المحلية لنوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث جرى العثور على جثتين لشخصين بمياه رشاح «نوى - كوم أشفين»، مصابين بطلق ناري في الرأس، جرى نقل الجثتين إلى مستشفى بنها العام، والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

بالمعاينة والفحص تبين أن الجثة الأولى للمدعو «محمد م. س. د.»، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، ومقيم بقرية «نوى»، والجثة الثانية للمدعو «أيمن ش. ع.»، 44 سنة، مقيم 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة.