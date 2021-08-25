واقعة قطار منوف.. أول تعليق رسمي من محافظة القليوبية

نفت محافظة القليوبية في بيان رسمي، مساء اليوم الأربعاء، ما تردد حول خروج قطار منوف عن القضبان، مؤكدة أنه غادر المحطة بدون مشكلات أو وقوع أي إصابات.

واشار البيان انه اثناء مرور القطار القادم من القاهرة الى منوف خرج القطار عن التحويلة الخاصه به فى محطة القناطر الخيرية دون حدوث أى أضرار وتم معالجة الامر واستكمال القطار الرحلة متجة الى منوف

انتقل اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية لمكان الواقعة وتبين انتظام حركة القطارات ومغادرة القطار دون مشاكل وان السبب تجاوز السائق سبمافور مما ادي لدخولة تحويلة خاطئه ادت لتوقف القطار لحين السيطرة علي الموقف.

وارتبطت محطة قطار منوف بالواقعة المعروفة إعلامية بـ «سيدة سيدة قطار منوف» التي تحركت لمساعدة مواطن تعرض للصفع من كمسري بقطار (منوف - طنطا) بعد أن سيطرت عليها مشاعر الأمومة تجاه ابنة المواطن، والتي كانت تبكى وتصرخ مرتعبة بعد صفع أبيها أمامها بسبب عدم قدرته على دفع قيمة التذكرة.

وقالت هناء قنديل، في تصريحات لـ «الوطن» حينها، إنها لم تكن تتوقع رد الفعل الكبير بعد نشر الفيديو الذي صورته وتم نشره علي مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدة أن جميع أصدقائها وأسرتها فخورة بما قامت به مع صاحب الواقعة ومحاولة حل المشكلة: «ولادي وأصدقائي فخورين بموقفي في واقعة القطار، وكلهم عرفوا الواقعة بعد نشر الفيديو على الانترنت».