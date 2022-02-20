موعد حلقة محمد صلاح وإسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة

ينتظر الجمهور بشغف كبير، عرض الحلقة التليفزيونية الخاصة باللاعب العالمي محمد صلاح، التي انتهت الفنانة إسعاد يونس من تسجيلها معه مؤخرا، على أكثر من جزء في برنامجها صاحبة السعادة، وهنا تعرف على موعد حلقة محمد صلاح وإسعاد يونس.

موعد حلقة محمد صلاح واسعاد يونس

حيث أن موعد حلقة محمد صلاح واسعاد يونس تم الكشف عنها من خلال طرح البرومو الخاص بالحلقة عبر شاشة قناة dmc، وكذلك التليفزيون المصري التي ستعرض قريبا مع بداية شهر مارس المقبل.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير بمجرد طرح البرومو الخاصة بالحلقة، إذ ظهرت فيه الفنانة إسعاد يونس، وهي تجهز بعض من أكلات التسالي، ومنها رز بلبن وترمس ولب وذرة وبطاطا، وخلال تحضيرها لهذه الأشياء، دخل عليها محمد صلاح وفاجأها بأنه لم يتناول اللب منذ سنتين تقريبا، واختتمت «يونس» البرومو بجملة «احنا ولا يهمنا أبو صلاح عندنا».

يذكر أن الفنانة إسعاد يونس، تستضيف خلال الأيام القليلة المقبلة، الفنان أشرف عبد الباقي، بالإضافة إلى أبطال مسرحيته الجديدة «كنز الدنيا»، في برنامج صاحبة السعادة، الذي يجر بثه عبر شاشة قناة dmc، وبالفعل تم طرح البرومو الخاص بالحلقة التي ستذاع على جزئين متتاليين يومي الاثنين والثلاثاء.

أخر أعمال اسعاد يونس

أما على الصعيد الفني فشاركت اسعاد يونس مؤخرا في فيلم 200 جنيه والتي شاركت فيه بجانب نخبة من نجوم الفن منهم أحمد أدم وأحمد السقا وخالد الصاوي وغادة عادل ومى سليم ودينا فؤاد وأحمد السعدني وهاني رمزي وأحمد رزق وليلي علوي وغيرهم وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.