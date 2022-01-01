شيرين لـ إسعاد يونس: أصبحت أقوى بعد أزمة حسام حبيب

أعربت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن أمنيتها في أن يحل العام الجديد بالخير على كل المصريين، مشددة على أنهم يحتاجون إلى مساندة بعضهم البعض في الأزمات التي قد تطرأ في الأيام المقبلة، قائلة: «هنصبر على بعض، وهنفكر في بعض، وإحنا جامدين، والدول المتقدمة متقدمة عشان كل واحد بيفكر في التاني».

القوة بعد أزمة حسام حبيب

وأكدت «عبد الوهاب»، في لقاء مع برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، على قناة dmc الفضائية، مساء الجمعة، أنها أصبحت أقوى وتحب نفسها بشكل أفضل بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، موضحة: «إحنا كستات جامدين وبندي طاقة حلوة في حين إننا ممكن نكون محتاجين الطاقة الحلوة دي.. وبقيت بعرف قيمة نفسي، لدرجة إني قربت أفرقع، وبقيت بحب نفسي، ومتصالحة مع نفسي جدًا، حسيت بالدفا بسبب محبة جمهوري».

ومازحت شيرين مقدمة البرنامج، بسبب عدم وضع حلويات أمامها، وقالت: «إشمعنا أنا مش حاطين قدامي حلويات، عايزين جاتو وحلويات».

تفاصيل أول ظهور تليفزيوني لشيرين بعد طلاقها

وحلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على الإعلامية إسعاد يونس، في برنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc» في حلقة استثنائية بمناسبة ليلة رأس السنة الميلادية 2022، وهو أول ظهور تليفزيوني لها، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها، وطلاقها من الفنان حسام حبيب.

خلال اللقاء تكشف مزيدًا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية، وتحسم الجدل حول العديد من الأخبار والشائعات التي حاصرتها خلال الفترة الأخيرة، وتكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها، وظهورها بـ«اللوك الجديد»، الذي أثار جدلًا واسعًا في الشارع المصري، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.