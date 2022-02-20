إعادة فتح طريق «القاهرة - الغردقة» بعد إزالة آثار السيول

أعيد فتح طريق «القاهرة - الغردقة» مرة أخرى أمام حركة السيارات، صباح اليوم الأحد، عقب انتهاء أجهزة مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر من إصلاحه، وإزالة آثار السيول في المنطقة الواقعة بين طريق «رأس غارب - الزعفرانة» للقادم من اتجاه القاهرة والمؤدي إلى مدينة الغردقة.

السيول تضرب طريق «القاهرة - الغردقة»

وتعرضت بعض المناطق بطريق «رأس غارب - الزعفرانة» لتساقط الأمطار الغزيرة والسيول، ما أدى إلى انجراف عدد من السيارات وانقلاب أتوبيس نقل عام، ما أسفر عن إصابة 11 مواطنا، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف، ونُقل المصابون لمستشفي رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.

وأعلنت غرفة عمليات البحر الأحمر غلق طريق «رأس غارب - الغردقة»، و«رأس غارب - الزعفرانة» من الاتجاهين، حفاظا على سلامة المواطنين وحماية للأرواح.

وأسفر هذا الإغلاق عن تكدس العشرات من السيارات على كمين مدينة الغردقة ورأس غارب وقرية الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر، وتوقف طريق «القاهرة - الغردقة» جزئيا عن العمل لعدد من الساعات.

إعادة فتح طريق «القاهرة - الغردقة»

ودفعت أجهزة مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر بأجهزة ومعدات، بالاشتراك مع معدات شركات البترول العاملة في المنطقة، إلى الطريق، وتمكنت الأجهزة من رفع آثار الأمطار والسيول وعودة تسيير الحركة أمام السيارات.

وأعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، إعادة فتح جميع طرق البحر الأحمر المغلقة، وكذلك طريق «القاهرة - الغردقة» على وجه الخصوص.