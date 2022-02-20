إعادة فتح طرق البحر الأحمر المغلقة بعد إزالة آثار الأمطار

أعلنت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم الأحد، إعادة فتح جميع الطرق أمام المسافرين، وذلك عقب الانتهاء من رفع آثار الأمطار الغزيرة والتي وصلت إلى حد السيول، خاصة بطريقي «رأس غارب - الزعفرانة» و«رأس غارب - الشيخ فضل».

وأغلقت أجهزة محافظة البحر الأحمر، أمس السبت، طريقي «رأس غارب - الشيخ فضل» و«رأس غارب - الزعفرانة»، وذلك في الاتجاهين، لسوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة، حفاظا على سلامة المواطنين.

استقرار حالة الطقس في رأس غارب

وأفادت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه تم الدفع بعدد من سيارات المياه بفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفرع الغردقة، لشفط تجمعات المياه من مدينة رأس غارب، بواسطة معدات الطرق والكباري ومعدات شركات البترول، بإشراف الأجهزة التنفيذية للمحافظة، مشيرة إلى عدم وجود أي خسائر بشرية جراء هطول الأمطار.

تحذير المسافرين على الطرق السريعة

وشهدت مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، ومدينة الغردقة، سقوط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على الطرق، خاصة طريقي «رأس غارب - الزعفرانة» و«رأس غارب - الشيخ فضل»، وتم فصل التيار الكهربائي عن مدينة رأس غارب.

وناشدت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين بتأجيل سفرهم على الطرق لحين تحسن الأحوال الجوية، وتوخي الحذر والالتزام بالسرعات المقررة فيما بعد.