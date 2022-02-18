السائحون في أجواء أوروبية بشواطيء الغردقة.. وإقبال كبير من الأوكرانيين

تسود مدينة الغردقة أجواء أوروبية اليوم الجمعة، حيث تتكاثف الغيوم، ويحدث انخفاض في درجات الحرارة، لكن لم تمنع هذه الأجواء السائحين من الاستمتاع بجمال شواطئء الغردقة، والتقاط الصور التذكارية على الكورنيش، وذلك خلال جولات «السيتي تورز»، وتوافد السائحون الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية على جولات «السيتي تورز» (جولة اليوم الواحد)، التي تنظمها شركات السياحة وتشمل زيارة المعالم السياحية والأثرية والدينية بالغردقة، وتشمل كورنيش فلفلة ومسجد الميناء الكبير وكنيسة الأنبا شنودة وسوق الخضار وسوق السمك ومارينا السياحي وبعض المناطق السياحية.

توافد السائحين على الرحلات السياحية البحرية

وأفاد أحمد بيجو منظم رحلات بحرية بالغردقة، بأن الغردقة تشهد انخفاضا في درجات الحرارة وتكاثف الغيوم وسرعة الرياح، ورغم ذلك لم تؤثر هذه الأحوال الجوية في الحركة البحرية.

وأشار منظم الرحلات في حديثه لـ«الوطن» إلى نشاط حركة الرحلات البحرية السياحية، سواء رحلات الغطس والسنوركلينج ورحلات الغواصة والرحلات إلى الجزر والمحميات الطبيعية الخلابة، وإقبال السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

خبير سياحى زيادة رحلات السياحة الأوكرانية إلى مصر

من جانبه أشار عصام علي الخبير السياحي، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن حجم الحجوزات السياحية الأوكرانية إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ ارتفع بشكل كبير، بسبب حالة المخاوف التي تثار حاليا بالتنبؤ بنشوب حرب محتملة.

وأضاف الخبير السياحي، إن عمليات شراء الرحلات لمصر تشهد نشاطا كبيرا من قبل السياح الأوكرانيين، ومنذ عشية يوم 14 فبراير عيد الحب زاد الطلب على مصر بنسبة 20%، على الرغم من أن منظمي الرحلات السياحية قبل ذلك خفضوا عدد الرحلات إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ إلى النصف تقريبا، وفقا لما أعلنه أوليج كوليك مدير شبكة وكالات السفر في أوكرانيا.

موضحا أن حالة الترقب بين الأوكرانيين بسبب الغزو الروسي المحتمل، أدت الي بيع 95% من الجولات في الفترة من 14 إلى 16 فبراير، إلى مصر، وخلال عطلة نهاية الأسبوع.