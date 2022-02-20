البيئة تستعد لإطلاق «إيكو إيجيبت» في محميات الفيوم

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا عبر تقنية الفيديوكونفرانس لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، استكمالا لرؤية وزارة البيئة في التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادي، وما تم في محافظة الفيوم من تطوير في البنية التحتية للمخلفات.

إطلاق حملة «إيكو إيجيبت» من محميات الفيوم

وناقش الاجتماع وضع آليات محددة للمستثمرين لفتح أنشطة جديدة داخل المحميات، واستغلال أراضي المحميات لإقامة مشروعات سياحية تتوافق مع الطابع البيئي بالمكان، وأشارت وزيرة البيئة إلى أنّه جار الاستعداد لإطلاق حملة إيكو إيجبيت بمحافظة الفيوم للترويج لمحميات الفيوم خلال القريب العاجل، من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة.

وأكدت وزيرة البيئة، صدور القرارات الخاصة بحق ممارسة النشاط داخل المحميات الطبيعية من مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة، وما يتبعه اتخاذ القرارات التنفيذية من قبل المحافظين في ذلك الشأن، ومنها محميات الفيوم مشيرة إلى أنّه سيتم إرسال قائمة بجميع الأنشطة التي صدر قرار لها، والجاري إعدادها، وعددها 58 نشاطا بمحافظة الفيوم، للتنسيق مع المحافظة في ذلك الشأن.

منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات

كما ناقش الاجتماع، منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة، وطالب محافظ الفيوم بتنفيذ تجربة استرشادية لمنظومة إدارة المخلفات بشكل متكامل داخل مدينة الفيوم، حيث جرى الاتفاق على عرض مخطط إدارة المخلفات في المحافظة بشكل متكامل، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحث إقامة مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظة، والتكلفة المالية للمنظومة بالمحافظة، بالتعاون مع وزارة المالية والإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

وتناولت وزيرة البيئة مع محافظ الفيوم، الموقف التنفيذي للإجراءات المتخذة لإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، بالتعاون مع الجهات المعنية، واتفق الحضور على عقد اجتماع بمشاركة الجهات المعنية لاتخاذ القرارات اللازمة، والخاصة بمدى إمكانية وضع زريعة بالبحيرة، إضافة إلى دراسة الأثر البيئي لمصنع استخراج الأملاح «إميسال» الذي سينفذ على الساحل الشمالي لبحيرة قارون.