وزير البيئة: تشجيع المشاركة المجتمعية للحد من استخدام البلاستيك بالفيوم

استعرضت وزارة البيئة، تقريرا حول أنشطة مشروع «الفيوم أفضل بدون بلاستيك»، والذي تم إطلاقه بمحافظة الفيوم كونها تعاني من الاستخدام المفرط لأكياس البلاستيك، فكان من الضروري تنفيذ مشروع بالمحافظة للحد من أضرار التلوث البلاستيكي، والمشروع ممول من مرفق البيئة العالمية، وبرنامج المنح الصغيرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الحد من استخدام أكياس البلاستيك

ويسعى المشروع إلى التوعية للحد من استخدام أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، من خلال إطلاق حملات توعية بأضرار ومخاطر استخدام البلاستيك على البيئة والصحة، كما يقود مبادرات تهدف لخلق بدائل مناسبة سواء أكياس ورقية أو قماش، حيث يتم التطبيق على سلاسل السوبر ماركت والصيدليات الكبرى كنقطة انطلاق لنشر المبادرة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة بدأت خلال السنوات القليلة الماضية في اتخاذ العديد من الإجراءات التنفيذية للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، حيث بدأت المرحلة الأولى من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للحد من استخدامه، وتم خلالها إعداد دراسة تحليلية لمنظومة البلاستيك في مصر، وانتهت الدراسة إلى 4 بدائل رئيسية لتلك الأكياس، وهي الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة.

إجراء الدراسات ورفع الوعي لخلق مشاركة مجتمعية

وأشارت إلى استمرار إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وإيجاد مشاركة مجتمعية، ودعم الوزارة لمقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استهلاك البلاستيك وإعادة تدويره.

وأوضحت وزيرة البيئة أن قانون المخلفات يتضمن مادة تنظم الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وقامت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك، والعمل على إصدار مواصفات جديدة وتعديل المواصفات الحالية للترويج للاستخدام الأكياس البلاستيكية متعددة الاستخدام، وطرح البدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين، وأيضا دراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية.

تعديل الممارسات السلبية للحد من مخلفات البلاستيك

ويعمل المشروع على نشر العديد من رسائل التوعية في سبيل توجيه الفئات المستهدفة لتعديل بعض السلوكيات والممارسات السلبية التي تؤدى إلى انتشار مخلفات البلاستيك، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية تشمل الندوات والمسابقات وحملات التوعية، حيث قام المشروع في هذا الصدد بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية استهدفت الطلبة والمعلمين بعدد من المدارس في محافظة الفيوم، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم، شملت مدارس وجامعة عين شمس الثانوية للبنات، والمدرسة الفنية الثانوية الجديدة للبنات، وتضمنت الندوات التعريف بمشكلة التلوث البلاستيكي ومخاطره وأضراره على صحة الفرد والمجتمع والبيئة، وكيفية التصدي لهذه المشكلة، وضرورة التوجه لخلق البدائل وأنواعها.

حملات توعوية بالمجلس القومي للمرأة بالفيوم

كما قام المشروع بتنفيذ حملات توعوية بالمجلس القومي للمرأة بالفيوم، استهدفت قيادات المجلس، وعدد 45 من الرائدات الريفيات للتوعية بمخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام، واستعراض البدائل المتاحة للحفاظ على الصحة والبيئة، والأماكن التي يتم دعمها بالبدائل من قبل المشروع.

كما قام المشروع بتنفيذ عدد من اللقاءات التعريفية للتعريف بالمشروع وأهدافه وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيقها وتشمل تنفيذ عدد من اللقاءات بعدد من الكليات بجامعة الفيوم، تم خلالها تقديم عرض تعريفي بالمشروع، والمشكلات التي يتصدى لها، وأهدافه وأنشطته، وتحفيز الطلاب للمشاركة في أنشطة المشروع، كما يقوم المشروع بتنظيم مسابقتين لطلاب جامعة الفيوم، مسابقة فنية و أخرى تطبيقية تحت شعار «الفيوم بدون بلاستيك»، تعتمد على خلق تفاعل بين قضية التلوث البلاستيكي وطلاب الجامعة، ويتم خلال تلك اللقاءات دعوة و تحفيز الطلبة والطالبات للمشاركة بتلك المسابقات، كما تم دعوة و تشجيع الطلبة للمشاركة في حملات التوعية والتخلص من البلاستيك بالمحميات الطبيعية، وحملات التوعية بمحلات السوبر ماركت والقطاعات الأخرى.

استبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة في التسوق بأخرى أكثر استدامة

وأيضا تحفيزهم لاستبدال الأكياس البلاستيكية المستخدمة في التسوق بأخرى أكثر استدامة حيث تم توزيع شنط تسوق من القماش غير المنسوج عليهم، بالإضافة إلى قيام المشروع بتنفيذ حملات توعية للمواطنين داخل محلات سلاسل السوبر ماركت الكبرى، والتي سبق للمشروع وأن عقد اتفاقا معهم لتنفيذ مبادرة «تسوق بدون بلاستيك»، بتلك المحلات، والتقى القائمون عليه بعدد 450 أسرة خلال تنفيذ الحملات المذكورة، وجاري استكمال باقي المستهدف طبقا للخطة.

كما شمل تنفيذ حملة توعوية بنادي محافظة الفيوم لتوعية أعضاء النادي وأسرهم بأضرار ومخاطر البلاستيك أحادي الاستخدام، ومدى توافر البدائل التي يمكن استخدامها في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة الأطفال والكبار من أضرار التلوث البلاستيكي.

ونفذ المشروع حملات توعية ونظافة بالمحميات الطبيعية بالفيوم، حيث تم تنظيم زيارات للمحميات لعدد من طلبة وطالبات الجامعات والمدارس، وتم توزيع أكياس بدائل البلاستيك عليهم وتنفيذ حملات نظافة من مخلفات البلاستيك .

كما قام المشروع بتنفيذ حملة توعية بقرية تونس استهدفت أهالي القرية وأصحاب البازارات، للتعريف بمخاطر و أضرار التلوث البلاستيكي، وشرح فكرة بدائل البلاستك وعرض نموذج للشنطة البديلة لأكياس البلاستيك، مع رسائل توعية محددة خاصة بمشكلة البلاستيك.

ولاقت الحملة تفاعلا واستحسانا من المواطنين بالقرية بشكل كبير كما تم إطلاق مبادرة «تونس أفضل بدون مخلفات بلاستيك»، بمشاركة المتطوعين من طلبة جامعة الفيوم، و جمعية الخزافين بتونس.

وتعد قرية تونس أشهر قرى محافظة الفيوم وأكثرها جذبًا للسياحية البيئية، وتشتهر بالحرف اليدوية، ما جعلها مزارا هاما لإنتاج وبيع الخزف، كما قام المشروع بتوقيع بروتوكول تعاون بين المشروع و جمعيتي يتم من خلاله دعم البازارات ومدرسة الفخار بشنط بديلة للبلاستيك لتسويق انتاجهم من الخزف، ويعد بمثابة انطلاقة تخلص تونس من البلاستيك أحادي الاستخدام.