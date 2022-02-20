مفاجأة في قضية أحمد أبو النصر طبيب الكركمين: اتحول للتحقيق مرتين ولم يحضر

كشف الدكتور لمعي موسى، الأمين العام لنقابة صيادلة الدقهلية، عن تفاصيل جديدة بشأن الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا بطبيب الكركمين، مؤكدا أنه صيدلي مقيد بجداول نقابة صيادلة الدقهلية، وتم استدعائه أكثر من مرة للتحقيق، فيما يقدمه وبعد ورود عدد من الشكاوى ضده، لترويجه أعشاب ومنتجات طبية غير مرخصة، ولكنه لم يمتثل للتحقيق.

وأضاف لمعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «اعتاد الصيدلي أحمد أبو النصر، على إعطاء مادة الكركمين لضحاياه من المرضى، الذين ذهبوا إلى عياداته في المحافظات المختلفة بينها منطقة فيصل بالجيزة والزقازيق والإسكندرية، وإيهامهم بأنهم يتناولون العلاج الصحيح لحالاتهم المرضية، وتم تحويله للتحقيق مرتين ولم يحضر، وقامت النقابة العامة بإحالته للجنة التأديب وكانت بصدد إصدار قرار ضده، ولكن بعد إلقاء القبض عليه سيتم انتظار حكم من المحكمة بشكل نهائي».

«لمعي»: أبو النصر ارتكب خطأ الترويج لمنتج علاجي بدون ترخيص

وأوضح أمين عام نقابة صيادلة الدقهلية: «الصيدلي أحمد أبو النصر من أبناء مدينة المنزلة، وكان لديه مكتب في المنصورة وتم اغلاقه بعد محاولات متعددة من النقابة للوصول إليه»، لافتا إلى أن الخطأ الذي ارتكبه هو الترويج لمركب لعلاج المرضى دون ترخيص من وزارة الصحة، وبشكل مفرط يوهم المرضى أنه حل سحري.

تحذير للمواطنين من المعالجين بالأعشاب

وحذر «لمعي» المواطنين، من المعالجين بالأعشاب سواء صيادلة أو أطباء أو حتى العطارين، دون ترخيص وبمعايير مقننة، مضيفا: «ورد إلينا العديد من الشكاوى ضده لأنه كان يروج على المنتج الخاص به بالمخالفة للقوانين وما ينص عليه هيئة الدواء، التي تحظر الترويج لأي دواء دون ترخيص، أو تداول الدواء في العيادات أيضا مثلما يحدث من قبل بعض أطباء التخسيس، وقيامهم ببيع بعض الادوية والأعشاب داخل العيادة».