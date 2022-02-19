التحريات: ضبط أدوية مجهولة المصدر بحوزة أحمد أبو النصر طبيب الكركمين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن أسباب وتفاصيل القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، المعروف إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، وأشارت التحريات إلى أن المتهم كان بحوزته أدوية مجهولة المصدر، وقام بإنشاء قناةً وعرض خلالها منتجاته العشبية، وأوهم الكثير من الضحايا بالعلاج عن طريق الأعشاب، على خلاف الحقيقة.

التحريات: أحمد أبو النصر حصل على أموال طائلة من الوصفات غير المصرح بها طبيا

وأوضحت التحريات الأولية أن أحمد أبو النصر، حصل على أموال طائلة من تلك الإعلانات والوصفات غير المصرح بها طبيا، كما ادعى أنه أول أخصائي معتمد من وزارة الصحة والسكان للعلاج بالأعشاب، خلافا للحقيقة، مستغلا مرضى الضغط والسكر والقلب والروماتزم والأعصاب، وقدم لهم وصفات خاطئة.

القبض على أحمد أبو النصر

كانت عقارب الساعة تشير إلى الثامنة من صباح اليوم السبت، عندما ألقى ضباط مباحث المصنفات بوزارة الداخلية، القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بـ طبيب الكركمين، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر بالشيخ زايد، وجرت إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وجاء ضبط المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط مباحث المصنفات، تفيد بحيازة الصيدلي أحمد أبو النصر، لأدوية مجهولة المصدر، وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جرى ضبط الصيدلي، والتحفظ على كمية من المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر الآن النيابة التحقيق معه.