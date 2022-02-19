«الصيادلة»: شطب أحمد أبو النصر من النقابة فور إدانته

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، عضو مجلس الشيوخ، اليوم، إن خبر القبض على أحمد أبو النصر، الشهير بطبيب الكركمين، تأخر كثيرا خاصة وأنه أساء للصيادلة جميعهم والأطباء وكافة العاملين بالمجال الطبي.

أحمد أبو النصر مقيد بنقابة صيادلة الدقهلية

وأضاف نقيب صيادلة القاهرة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أبو النصر صيدلي مقيد بنقابة صيادلة الدقهلية، لكن ما يقدمه هذا المدعي لا يمت للصيدلة أو الطب بشيء، كما أنه موجه له اتهام بإدارة مركز طبي دون ترخيص، علاوة على ذلك، يدعي أنه طبيب ويعالج المرضى بالكركمين، وأوهم المرضى بترك الأدوية الآمنة لعلاجهم بما يقدمه.

وتابع: «هناك دول عربية رجعت لما يقدمه هذا المدعي بعد ادعائه أن ما يروج له دواء مرخص من وزارة الصحة، لذلك وردت الكثير من الشكاوى منه بأن ما يفعله تربح بشكل فج».

ودعا الشيخ إلى تطبيق القانون الخاص بتنظيم الإعلانات بما فيها الدواء، ولا بد من وجود ترخيص لمن يتحدث في المجال الطبي عبر التليفزيون خاصة وأنها أصبحت سبوبة، وهناك عشرات الآلاف من الشكاوى الناتجة عن مثل هذه الدعاية.

انتظار التحقيقات مع أحمد أبو النصر

َوعن موقفه النقابي والعقوبة التي تقع عليه، قال نقيب صيادلة القاهرة: «النقابة تنتظر التحقيقات معه في النيابة، وفي حال تم إدانته ومحاكمته وصدور حكم نهائي ضده، يتم شطب اسمه من جداول النقابة، وهو لا يصلح طبيب ولا صيدلي وما يقدمه لا علاقة له بالمجال الطبي إطلاقا بل جريمة نصب».