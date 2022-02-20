«أستاذ مناعة» يحذر من الاستخدام العشوائي للكركمين: له أضرار كثيرة

حذّر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أنه يجب استخدام مادة الكركمين حسب إرشادات الطبيب المعالج، موضحًا أن الأعشاب الطبيعية سلاح ذو حدين، «تناولها بصورة طبيعية مفيد ويعزز المناعة ولكن بجرعات معتدلة، ولكن لا تغني عن العلاج الدوائي للأمراض المعترف بها من وزارة الصحة».

الكركم يستخدم مع الأطعمة

وأضاف «بدران» في تصريحات لــ«الوطن»، أن الكركم لا بأس من تناوله في الأطعمة؛ لكن لا توجد حاليًا أدلة كافية توصي بتناول الكركمين للوقاية من السرطان أو علاجه؛ ولكن الأبحاث لا تزال جارية، لافتا إلى أن الكركمين مادة صفراء موجودة في جذر الكركم، ويستُخدم الكركمين في الطب الشعبي الآسيوي لعلاج أنواع عديدة من الأمراض.

الكركمين يتميز بخصائص مضادة للأكسدة

وتابع عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: «يُعتقد أن الكركمين يتميز بخصائص مضادة للأكسدة، أي مضاد الشوارد الحرة التي تنشأ خلال التفاعلات الكيميائية في الجسم، حيث لا تزال الدراسات حول تأثير الكركمين على البشر في مراحلها الأولية، حيث لابد من استشارة الطبيب قبل استخدام أي مكملات عشبية، بما فيها الكركمين، وقد يتداخل مع بعض الأدوية».

القيمة الغذائية لمادة الكركم

وأوضح «بدران» أنه وفقًا لقاعدة بيانات المغذيات الوطنية التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية «USDA»، تحتوي ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق الكركم على «29 سعر حراري 0.91 جرام من البروتين و0.31 جرام من الدهون و6.31 جرام من الكربوهيدرات و2.1 جرام من الألياف و0.3 جرام من السكر» وتوفر نفس الحصة: 26٪ من احتياجات المنجنيز اليومية و16٪ من الحديد يومياً و5٪ من البوتاسيوم يوميا و3٪ من فيتامين سي يوميا.

أضرار مادة الكركم

وأكد «عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة» أن هناك العديد من الآثار الجانبية قد تنتج عند تناول الكركم بكميات كبيرة، حيث الاستهلاك المفرط للكركمين قد يسبب الإمساك، بالإضافة إلى أنه يقلل من امتصاص الحديد، موضحا يجب تناول الكركم بحذر من قبل الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد؛ لأنه يحد من امتصاص الحديد في الأمعاء.

الحوامل أكثر تضررا من مادة الكركم

وأشار «بدران» إلى أنه لا داع لتناول كميات كبيرة من الكركم خلال فترة الحمل، قد يعزز انقباضات الرحم، مما يعرض الحمل للخطر، لذا يحظر تناول كميات كبيرة لأهداف دوائية من الكركم من قِبل الأم الحامل، بالإضافة إلى أنه لا توجد أي معلومات كافية لتقييم سلامة الكميات الطبية من الكركم أثناء الرضاعة الطبيعية، لذا من الأفضل عدم استخدامه.