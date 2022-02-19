الصحة: قدمنا أكثر من بلاغ ضد أحمد أبو النصر.. وأغلقنا له عدة صيدليات

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة ممثلة في إدارة التراخيص الحر قدمت مجموعة من البلاغات ضد الصيدلي أحمد ابو النصر الشهير بطبيب الكركمين، لافتا في تصريحات خاصة للوطن أن الصيدلي أحمد ابو النصر تم تقديم العديد من البلاغات ضده في النيابة وايضا المحليات وتم إغلاق أكثر من صيدلية له من خلال ادارة التراخيص الحر لمخالفته القواعد وعدم الحصول علي تراخيص.

واضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تعليق إدارة التراخيص الحر كانت دائما تتمثل في استحواذه علي مواد وأدوية مجهولة المصدر، مشيرة إلي حرص الوزارة على أهمية إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشآت والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحيات الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان علي استمرار شن الحملات الرقابية من خلال ادارة التراخيص الحر من فترة الي الأخري للتأكد من سلامة كافة المنشآت الطبية الخاصة والعامة، ثاني ذلك في إطار حرص الوزارة علي صحة وسلامة المواطنين