«دينية النواب»: اتخاذ إجراءات قانونية وبرلمانية ضد إبراهيم عيسى

أعلن محمد أبو هاشم أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنَّ اللجنة بصدد تحرك قانوني وبرلماني ضد الإعلامي إبراهيم عيسى لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية عقب حالة الجدل التي أحدثتها تصريحاته الأخيرة بسبب معجزة الإسراء والمعراج.

وقال «أبو هشام» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس إنَّ «إبراهيم عيسى اعتاد الهجوم على مقدسات الأمة وأساسيات الدين، هذه ليست الأولى لإبراهيم عيسى، سبق له التجرؤ على القرآن الكريم و السنة النبوية والرموز الدينية والإمام الأكبر للأزهر».

طلب إحاطة لاتخاذ إجراءات قانونية ضد إبراهيم عيسى

وطالب أمين سر اللجنة الدينية، المجلس بأنَّ يكون هناك قرارًا ضد من يحدثون فتنة في المجتمع، ويتحدثون في غير تخصصهم، أطالبه أن يتحدث عن الصحافة والإعلام فقط.

وتابع: «على إبراهيم عيسى أن يبتعد عن الدين والشرع والقرآن والسنة النبوية»، مؤكّداً أنَّ اللجنة الدينية بصدد تقديم اقتراح برغبة وطلب إحاطة لأخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص، وضد البرنامج المسيء للأديان جميعاً، وهو ما أرادت أن اطمئن به إخواني وزملائي النواب».

معجزة الإسراء والمعراج

وكان قد أثير جدلًا خلال الأيام الماضية، بعد تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، التي أنكر فيها تفاصيل معجزة الإسراء والمعراج، مؤكّدًا أنَّها في كتب السيرة والتاريخ فقط، ورد الأزهر والإفتاء مؤكدان أنَّ معجزة الإسراء والمعراج ثابتة في القرآن الكريم، وأنّها من المعجزات الإلهية للنبي محمد (صل الله عليه وسلم).

أدلة الإسراء والمعراج في القرآن

وأشارت دار الإفتاء، إلى أنَّ رحلة الإسراء والمعراج حَدَثت قطعًا؛ لأنَّ القرآن أخبر بذلك، ولا يجوز إنكارها، واستندت إلى الآية الكريمة: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الإسراء: 1]، والآية دالَّة على ثبوت الإسراء.

وأضافت الإفتاء، أنَّ ثبوت المعراج ثابت في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى* عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ [النجم: 13 - 18]، والمقصود بالرؤية في الآية الكريمة: رؤية سيدنا محمد (صل الله عليه وآله وسلم) لجبريل في المعراج.