مكتبة تحظر كتب إبراهيم عيسى بسبب إنكاره «الإسراء والمعراج»

عقب تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى، المتضمنة إنكاره لرحلة الإسراء والمعراج، وفي أحدث ردود الفعل الغاضبة على هذه التصريحات، أعلنت مكتبة «سمرقند» ببني سويف حظر بيع كتب الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى من جميع فروع المكتبة، وذلك في إشارة واضحة لرفضها تصريحات «عيسى».

تفاصيل حظر كتب إبراهيم عيسى بمكتبة سمرقند

ونشرت المكتبة صورة لكتب إبراهيم عيسى عليها شارة المنع، وعلقت عليها عبر الصحة الرسمية للمكتبة، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنبيه هام من إدارة سمرقند، تم حظر كتب هذا الشخص نهائياً من جميع فروع المكتبة».

كما قرار الفنان مصطفى درويش اعتذاره عن فيلم «الملحد»، لسببين، الأول أن مؤلف العمل هو الإعلامي والكاتب إبراهيم عيسى، والثاني بسبب تصريحاته بأنه يزعم أن قصة «المعراج» وهمية وفقا لكتب السيرة والتاريخ.

وقال «درويش»، في منشور له عبر حسابه الرسمي عبر «فيس بوك»: «قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لـ إبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده».

وأثارت تصريحات إبراهيم عيسى مقدم برنامج حديث القاهرة على قناة القاهرة والناس، غضب الكثيرين بسبب إنكاره رحلة الإسراء والمعراج ووصفه بأن «المعراج قصة وهمية»، مما أدى إلى تحرك جهات رسمية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين والبرلمان ضد هذه التصريحات.

كما تقدم المحامي فهمي بهجت ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، يتهم فيه إبراهيم عيسى، بنشر أخبار كاذبة وازدراء الدين الإسلامي و إنكار ثوابته بهدف تحقيق أرباح طائلة من المشاهدات عبر الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي.