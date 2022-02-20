عاجل.. وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك صاحب الصوت الأوبرالي

توفى اليوم الفنان سامي كلارك، أحد أشهر نجوم الغناء والموسيقى في لبنان، داخل أحد المستشفيات، وذلك حسب ما أعلنت بعض الصحف والمواقع اللبنانية منذ قليل.

ويعد سامي كلارك، من أشهر نجوم لبنان في فترتي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وحصل على لقب كلارك، لقدرته على الغناء باللغات الأجنبية المختلفة منها الفرنسية والإيطالية والروسية والألمانية.

مسيرة سامي كلارك

وتميز سامي كلارك، بصوت أوبرالي قوي، وقدرته على الغناء الغربي ومزجها في كثير من الأحيان باللغة العربية.

توفى عن عمر 74 عاما باعتباره من مواليد 19 مايو عام 1948 في قرية ضهور الشوير بلبنان، وعشق الفن في صغره، ونجح في تقديم مايزيد عن 700 أغنية عربية وأجنبية.

من أشهر أغنياته: قومي نترقص ياصبية، موري موري، دلونا، الليلة بدنا نتزوج، أرضي أرض البطولة، أنا جاي من الأحزان.