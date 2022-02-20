وزير القوى العاملة يسلم 100 عقد عمل لأصحاب القدرات في بورسعيد

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة بورسعيد، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص للشباب المصري، ولمتحدي الإعاقة، وتنفيذ مبادرة «سلامتك تهمنا»، التي تنفذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، وبيئة العمل بالوزارة.

100 عقد عمل لأصحاب القدرات

وسلّم سعفان ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، 100 عقد عمل لأصحاب القدرات، وفّرتها مديرية القوى العاملة في بورسعيد من خلال الشركات العاملة في القطاع الخاص، ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، بحضور السيد السنجابي مدير مديرية القوى العاملة في بورسعيد.

واطمأنّ الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات في المحافظات، واستيفاء نسبة الـ5% المقررة لهم.

وأكد الوزير أنّ الدولة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أبنائها في أي وقت من الأوقات، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أنّ الدولة تضع أبنائها من ذوي القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة، ما أعطى حافزًا كبيرًا لمختلف الوزارات لإطلاق المبادرات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة.

في مستهل كلمته، رحّب الوزير بالمحافظ والحضور وذوي القدرات، مشيرًا إلى أنّ مبادرة «مصر بكم أجمل» توقفت بعد مرحلتها الأولى بسبب جائحة كورونا، والظروف التي عانت المجتمعات منها على مستوى العالم أجمع، والتي استهدفت منذ إطلاقها كل ذوي الهمم على مستوى كل محافظات الجمهورية؛ لتدريبهم وتشغيلهم.

سعفان: «قادرون باختلاف» قضية مهمة

وأشار الوزير إلى أنّ ذوي الهمم تحتاج من الجميع أن ينظر لها نظرة مختلفة فيها رعاية وحماية، فأخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تدريب وتأهيل وتشغيل وتثقيف تلك الفئة إيمانًا منها بدور ذوي الهمم الفعّال في بناء المجتمعات، جنبًا إلى جنب مع أقرانهم الأصحاء من أبناء المجتمع.

ونوه الوزير بأن «قادرون باختلاف» هم قضية مهمة، تعمل الوزارة على تذليل كل الصعاب التي تواجه أي خدمة تقدم لهم، خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصري، في ظل قيادة سياسية واعية، طالما حثت جميع المسؤولين للقيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه، مع الدعم المقدم من المحافظة لتوفير الرعاية والحماية لها.

وقال الوزير، إنّ الوزارة دشّنت بمبادرة «مصر بكم أجمل»؛ لتوفير التدريب اللازم لتلك الفئة، وكذلك فرص التدريب، حققت نجاحاً ملموساً وصدى واسعا في كل المحافظات، اشترك فيها الكثير من ذوي القدرات، وحققوا نجاحات بارزة على أرض الواقع، فهم قوة لا يستهان بها، وفرصة يسعون لاستغلالها، من أجل حياة كريمة للجميع على أرض مصر.

تعيين 1300 قادر باختلاف في كل قطاعات العمل ببورسعيد

وقال محافظ بورسعيد، في كلمته، إنّ العمال ثروة مصر التي يجب الحفاظ عليها، وهم الأيدي العاملة الطاهرة التي تهدف إلى رفع اسمها ورايتها عاليًا في كل دول العالم، وتحقيق رؤية القيادة السياسية بالوصول إلى صادرات تبلغ 100 مليار دولار بما يعود بالخير، والنفع على العمال في المقام الأول والدولة بشكل عام في كل المجالات.

وأشار مدير المديرية إلى أنّه في مجال تعيين ذوي القدرات الخاصة تعمل المديرية وفق خطة موضوعة استطاعت من خلالها القضاء على أي قوائم انتظار بخصوص هذا الشأن، حيث تمّ تعيين 1300 قادر باختلاف في كل قطاعات العمل على أرض المحافظة في شركات ومصانع الاستثمار، من أجل حصولهم على حقوقهم والقيام بدورهم المهم في بناء المجتمع المصري، يدا بيد مع غيرهم من الأصحاء.