«حجاب رغدة» يثير جدل متابعيها: عشت حياتي واللي جاي بتاع ربنا

أثارت الفنانة رغدة، جدلا في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها وهي مرتدية الحجاب، وحديثها عن أنّها عاشت حياتها كاملة، وما تمنته من الله سبحانه وتعالى أعطاها إياه، وما تبقى من عمرها فهو لله وحده.

رغدة تثير الجدل

وكتبت الفنانة رغدة عبر حسابها الشخصي على فيس بوك: «عشت حياتي دائمًا كما قدّر لي الله، كل ما تمنيته من حبيبي الله منحني إياه على مدى العمر، وما تبقى منه فهو ملك له وحده».

وتوالت عليها التعليقات من الجمهور متسائلين عن حقيقة اعتزالها الفن، حيث كتب أحدهم: «إنسانة فنانة عميقة وقديرة بمعني الكلمة ولكن كلامك حسسنا إنّك هتعتزلي»، وعلّق آخر: «أنتِ إنسانة عظيمة، بيكفي موقفك مع وطنك بالوقت اللي غيرك باعوه»، بينما علّق ثالث: «ربنا يعطيك الصحة وطول العمر ويحقق كل أحلامك».

أهم أعمال الفنانة رغدة

وعملت الفنانة رغدة مع كبار نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ولها تاريخ فني طويل في العديد وأعمال متميّزة، منها «جحيم تحت الأرض، مجرم مع مرتبة الشرف، بودي جارد، أحلام فستق، الطوفان، زوجي والذئب، ألف ليلة وليلة، كابوريا، محاكمة الجيل، سالومي، العملاق، ترويض الرجل، تزوج وابتسم للحياة، النشالات الفاتنات، خيوط العنكبوت، أخو البنات، أسود سيناء، القرار الأخير».

آخر أعمال الفنانة رغدة

وابتعدت رغدة عن الوسط الفني قبل 3 أعوام، ولم تشارك في أي أعمال فنية جديدة بعد آخر أعمالها عام 2019، وهو مسلسل «الضاهر» مع الفنان محمد فؤاد، إخراج ياسر زايد، وتدور أحداث مسلسل الضاهر حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب مساعدته لهم ومواقفه الطيبة معهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية ويقع في الكثير من المواقف خلال أحداث العمل.