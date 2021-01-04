رغدة تكشف لـ«الوطن» كواليس مشاركتها في مسرحية «بودي جارد» مع عادل إمام

كشفت الفنانة رغدة، عن كواليس تعاونها الفني الأول مع الفنان عادل إمام، من خلال مسرحية «بودي جارد» والتي عُرضت عام 1999، على مسرح الهرم.

وأوضحت رغدة، في تصريحات لـ«الوطن» أن تلك المسرحية سجلت التعاون الفني الأول لهما، فيما كانت تعتذر له عن المُشاركات السينمائية، مؤكدة أنها إعتذرت عن تجسيد البطولة النسائية في أفلام «جزيرة الشيطان»، و«المتسول»، و«الإرهاب والكباب».

وأرجعت رغدة، أسباب اعتذارها عن تلك المُشاركات السينمائية، إلى تعرضها لظروف خاصة آنذاك، حالت دون تعاونها معه في هذه الأفلام، مؤكدة أنها شاركت في مسرحية «بودي جارد» فور تلقيها العرض منه لاسيما وأن الفرصة كانت مناسبة وقتها، قائلة: «عادل إمام رمز فني قدر يثبت جدارته عبر سنوات طويلة وله مكانته الخاصة اللي ماحدش قدر يقرب منها أبدًا».

وتابعت رغدة: «أنا فتحت المسرحية دي مع عادل إمام عام 1999، رغم إن تجاربي المسرحية في ذلك الوقت كانت مع المسرح القومي وكانت تتناول موضوعات مختلفة، إلا أنني رحبت بالمُشاركة معه، لكن بعد عام واحد فقط من انطلاق العرض، إعتذرت عن الاستمرار، لظروف خاصة، حالت دون إستمراري في المشاركة».

وأشارت إلى أنّ مشاركتها مع عادل إمام، في مسرحية «بودي جارد» ساهم في اكتسابها قطاع من جمهوره المسرحي العرض، متابعة: «دي تجربتي الوحيدة تقريبًا في المسرح الخاص».

يذكر أن فيلم «الإرهاب والكباب» عُرض لأول مرة عام 1992، وتدور أحداثه حول توجه مواطن بسيط يدعى أحمد إلى مجمع التحرير لإستخراج بعض الأوراق لنقل ابنه إلى مدرسة أخرى، وهناك يصطدم بالعقبات الإدارية، ليجد نفسه متورطًا فجأة في حمل سلاح، وإشهاره في وسط المواطنين، ليتخذ بعض الرهائن وينضم إليه بعض الموجودين وسرعان ما تأتي قوات الشرطة لتحاصر المكان، لتتصاعد الأحداث.

فيلم «الإرهاب والكباب» من بطولة عادل إمام، وكمال الشناوي، ويسرا، وأحمد راتب، ومحمد يوسف، وأشرف عبد الباقي، وهو من تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة.

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