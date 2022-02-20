وزير القوى العاملة يسلم 10 شهادات تخرج و5 ماكينات خياطة في بورسعيد

واصل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، بزيارة لمحافظة بورسعيد، في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وسلّم سعفان ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، 10 شهادات إتمام التدريب المهني على مهن التفصيل والحياكة، والتوصيلات الكهربائية، وصيانة الدش والمحمول من إجمالي 70 شهادة تخرج على هذه المهن.

تسليم 5 ماكينات خياطة

وسلّم الوزير والمحافظ 5 ماكينات خياطة لـ5 متدربات من خريجي التدريب المهني على مهنة التفصيل والحياكة.

ووجّه وزير القوى العاملة مدير المديرية، ببدء العمل والتجهيز لاستقبال الكيانات الصناعات الكبرى شرق بورسعيد في المنطقة الحرة الجديدة، والعمل على حصر احتياجاتهم من العمالة، وتوفير فرص تدريب لائق بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني في الوزارة؛ لتوفير فرص تدريبية متميزة على أعلى قدر من الكفاءة والمسؤولية؛ لتحمل عبء التنمية والتقدم ودفع عجلة الإنتاج.

كما قدّم الشكر للمحافظ على تبنيه شراء منتجات خريجي التدريب المهني والمعروضة في المعرض المقام في ديوان المحافظة، تشجيعاً للفتيات على المضي قدماً في تحقيق أحلامهن، والاستمرار في الإنتاج بأعلى المستويات وفق الخبرات والتدريبات التي تلقوها خلال مراحل تدريبهم المختلفة، داخل مراكز التدريب المهني ووحدات التدريب المتنقلة في المحافظة.

وزير القوى العاملة يشكر المتدربات

وقدّم الوزير الشكر إلى المتدربات والمدربات اللاتي قدمن نموذجاً يحتذى به، لعظيمات مصر، القادرات على تحقيق التقدم للدولة من خلال إنتاج متميز، مقترحاً التعاون مع المحافظة في عمل مشروعات لخريجات التدريب مع بعضهم البعض وافتتاحها في الزيارة القادمة للمحافظة، بعد نجاحه المتوقع ومنتجها البارز والفريد القادر على المنافسة في السوق المحلية، متمنياً لمصر الخير الوفير والرخاء المستمر على المستويات كافة.