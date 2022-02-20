عقوبة أحمد أبو النصر حال ثبوت تهمة انتحال صفة طبيب.. «حبس وغرامة»

قد يواجه الصيدلي أحمد أبو النصر المعروف إعلاميا باسم «طبيب الكركمين» تهمة انتحال صفة طبيب، لممارسته مهنة الطب وتقديم وصفات علاجية لعدد من المرضى رغم كونه عضوا بنقابة الصيادلة، وقد حدد قانون العقوبات المصري تعريف جريمة انتحال الصفة في الباب العاشر من القانون بأنه «اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق»، كما وضع 3 عقوبات تخص هذه الجريمة وهي الحبس والغرامة، بالإضافة إلى نشر الحكم أو ملخصه في إحدى الجرائد على نفقة المحكوم عليه.

طبيب «الكركمين»

وقد ألقت قوات الأمن على الصيدلي أحمد أبو النصر بتهمة خداع المرضى، وتقديم أعشاب على أنها علاج لبعض الأمراض، وقد كشف الدكتور لمعي موسى، الأمين العام لنقابة صيادلة الدقهلية، في تصريح لـ«الوطن» أن أبو النصر «صيدلي مقيد بجداول نقابة صيادلة الدقهلية، وتم استدعائه أكثر من مرة للتحقيق فيما يقدمه، وبعد ورود عدد من الشكاوى ضده، لترويجه أعشاب ومنتجات طبية غير مرخصة، ولكنه لم يمتثل للتحقيق».

انتحال الصفة

وفي حال ثبوت تهمة انتحال الصفة فقد يواجه أحمد أبو النصر العقوبات المقررة لهذه التهمة، حيث نصت المادة 155 من قانون العقوبات على الآتي: «كل من تداخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملا من مقتضات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس».

بينما نصت المادة 156 من قانون العقوبات في الباب العاشر الخاص بموضوع انتحال الصفة أو «اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق» على الآتي: «كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التي تخوله ذلك، أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».