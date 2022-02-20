جنايات بنها تقضي بحبس عاطل لإتجاره بالمخدرات.. وتؤجل «هتك عرض طفلة»

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة السابعة، بالسجن المؤبد لعاطل، بتهمة تجارة الحشيش فى مدينة الخصوص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر كمال الدين ياسين وعضوية المستشارين إيهاب فاروق ومدحت مجدى مكي ومحمد عبد الحميد السعدني، وأمانة سر نادر السقا.

ضبط عاطل الخصوص

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم الخصوص، يفيد بضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأحيل للمستشار فخرى خيرى المحامى العام لنيابات شمال بنها فتم إحالته لمحكمة الجنايات فأصدرت حكمها السابق.

تأجيل «هتك عرض طفلة» إلى مارس

كما قررت محكمة جنايات بنها تأجيل نظر قضية اختطاف طفلة بغير تحايل أو إكراه وهتك عرضها على يد سائق، وذلك لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مارس المقبل.

وتضمن أمر إحالة المتهم، 23 سنة، سائق، لمحكمة الجنايات، أنه اختطف بغير تحايل أو إكراه المجني عليها طفلة، بأن اصطحبها إلى وحدة سكنية بمنطقة العجمي بمحافظة الإسكندرية بعيد عن أهلتها، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى بأن هتك عرض المجني عليها حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر عاما ميلادية كاملة.

وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت بلاغا من أسرة المجني عليها باختطاف ابنتهم والذهاب بها لمنطقة العجمى بالإسكندرية وهتك عرضها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأمرت النيابة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة.

في سياق آخر قررت محكمة جنايات بنها الدائرة الثالثة برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، تأجيل نظر قضية قيام 4 أشقاء بقتل جارهم بسلاح ناري وسنجة وشوم بسبب خلافات الجيرة، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين «س أ م»، 51 سنة، جزار، و«ي أ م»، 58 سنة، موظف، و«ر أ م»، 61 سنة، بالمعاش، و«ف أ م»، 59 سنة، ممرض، وجميعهم مقيمون في دائرة مركز شرطة الخانكة، قتلوا المجني عليه «محمد ص ح»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا «فرد خرطوش»، وأدوات «سنجة وشوم»، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا تواجده به سلفا، وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بطعنه بسنجة استقرت بظهره، وأطلق المتهم الثاني عيارا ناريا من سلاح بحوزته «فرد خرطوش»، فاستقرت بقدمه اليسرى.