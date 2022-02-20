ميتا فيس بوك خارج قائمة أعلى 10 شركات قيمة سوقية بعد التهديد بالإغلاق

فقدت شركة ميتا فيس بوك لأول مرة منذ سنوات طويلة وجودها ضمن قائمة 10 شركات الأعلى حصة سوقية فى العالم، وذلك بعد أن تأثر سهم الشركة وانخفض بنسبة بلغت 26%، لتخسر بذلك نحو 240 مليار دولار، وفقا لما أعلنته الشركة في نتائج أعمالها للعام 2021.

ميتا فيس بوك خارج قائمة 10 شركات الأعلى قيمة سوقية

وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن ميتا فيس بوك أصبحت خارج قائمة 10 الشركات الأعلى قيمة سوقية عالميا، بعد أن كانت ضمن الـ10 شركات الأولى عالميا من حيث القمية السوقية، بما في ذلك أبل ومايكروسوفت، وجوجل وأمازون.

وتمتلك شركة ميتا تطبيقات «فيس بوك وإنستجرام وواتساب وماسنجر»، وبلغت إيرادات «فيس بوك» فى الربع الثالث من عام 2021 نحو 26 مليار دولار، فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريا نحو 2.91 مليار مستخدم.

بدائل ميتا فيس بوك فى اوربا بعد التهديد بالإغلاق

وشهدت الفترة الأخيرة تهديدا واضحا من مارك زوكربيرج مؤسس ميتا فيس بوك، بإغلاق تطبيقاته فى أوروبا بسبب اللوائح التي تهدف إلى إعاقة جمع بيانات التطبيقات، ما اضطر العديد من وسائل الإعلام فى أوروبا على عرض تطبيقات أخرى بديلة لتطبيقات ميتا فيس بوك.

وقالت بعض وسائل الاعلام الأوروبية إن بدائل فيس بوك ميتا، منها على سبيل المثال، ريديت Reddit أو ديسكورت Discord والمنافس الأساسي لـ«فيس بوك» تطبيق «تويتر» Twitter، ويحظى ريديت Reddit بشعبية كبيرة فى الدول الأوروبية، فهو يعتبر في الأساس أكبر منتدى على الإنترنت، مع إمكانية مشاركة الآراء والمحادثات فى المنتديات.

تيلجرام تفوق على الواتس آب فى بعض الوظائف

كما أن هناك بدائل اخرى لتطبيق التراسل الأشهر فى العالم واتس اب، مثل، تيليجرام Telegram ولاين Line وسيجنال Signal، حيث يعتبر اتيليجرام هو التطبيق الشامل الأفضل للواتس آب، وعلى الرغم من أن شعبيته جاءت متأخرة إلا أنه تفوق على واتس آب فى بعض الوظائف.