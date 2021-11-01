إنستجرام وواتساب يغيران شعار الملكية إلى «ميتا» بدلا من «فيس بوك»

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر Twitter»، لقطات الشاشة التي أفادت بتغيير شعار الملكية لعدد من تطبيقات التواصل التابعة لشركة «فيس بوك Facebook» سابقا، «ميتا Meta» حاليا.

وأشارت اللقطات التي تم تداولها، قيام تطبيق «انستجرام Instagram» بتغير أسم الشركة المالكية للتطبيق والشعار الخاص بها الذي كان يتواجد في نهاية صفحة تشغيل التطبيق، ليوضح ملكية التطبيق لشركة «ميتا» بدلا من «فيس بوك».

نفس الأمر قام به تطبيق «واتساب WhatsApp»، ليعلن ملكيته لشركة ميتا Meta بدلا من الأسم القديم وهو شركة فيس بوك Facebook ليكون الأخير هو أحد تطبيقات الشركة الأم ميتا Meta.

وقد أعلنت شركة فيس بوك الخميس الماضي، تغيير اسمها ليصبح «ميتا»، وذلك خلال المؤتمر السنوي «connect»، وتغير العلامة التجارية لاسم شركة «فيس بوك»، هو سر يخضع لحراسة مشددة داخل جدرانها، وغير معروف على نطاق واسع.

وكانت شركة «فيس بوك» تعمل منذ العام الماضي، على تغيير العلامة التجارية، ويعمل على وضع الأساس لتركيز أكبر على الجيل التالي من التكنولوجيا، و في الصيف الماضي.

ويعد تغير اسم الشركة الجديد إلى «ميتا meta»، ينجم عن اهتمام الشركة بالواقع الافتراضي، حيث إن العلامة التجارية المعروفة بـ«facebook» تغيرت إلى «Meta»، مما يجعل تطبيق «فيس بوك» أحد المنصات التابعة للشركة مثل «إنستجرام وواتساب وماسنجر».

ويأتي تغيير شعار فيس بوك الجديد إلى ميتا meta، بهدف بناء الـ«metaverse» (ميتافيرس)، وهو مصطلح جرت صياغته لأول مرة منذ ثلاثة عقود في إحدى الروايات، وصار يثير ضجة كبيرة، ويشير إلى فكرة البيئة الافتراضية المشتركة، التي يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص باستخدام أجهزة مختلفة.

اليوم واتساب يتوقف على عدد من الأجهزة

وفي سياق آخر، سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل في هواتف Android التي تعمل بالإصدار OS 4.0.4 والإصدارات الأقدم بدأً من اليوم الأول من شهر نوفمبر.